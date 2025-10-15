La apuesta de CMPC por incorporar IA en sus operaciones

Bajo la idea de que la IA Generativa tiene un potencial transformador en la manera que interactuamos con la tecnología es que en el marco del Summit País Digital 2025, el gerente de Competitividad Fábricas de CMPC, Matías Jory, dio a conocer cómo la compañía papelera está introduciendo en sus procesos de trabajo diversas herramientas de Inteligencia Artificial (IA), sustentado en tres pilares: digitalización, optimización y transformación.
Por ejemplo, en la planta Guaíba en Brasil, CMPC trabaja con un agente de IA que ayuda a digitalizar el trabajo que hacen los inspectores de mantenimiento de la fábrica. En concreto, la empresa desarrolló un formulario digital que se completa mediante reconocimiento de voz. Con esta herramienta, los inspectores dictan directamente sus observaciones en terreno, que luego se parametrizan automáticamente y quedan registradas en los sistemas internos de la empresa.
El cambio ha permitido un ahorro promedio de 13 minutos por cada nota de mantenimiento. En la planta de Brasil donde ya opera esta solución, se generan alrededor de 44.000 notas al año, lo que representa un volumen de eficiencia significativo. Proyectado al conjunto de las 25 fábricas del Grupo CMPC, este avance se traduce en miles de horas anuales de productividad ganada.
El área de mantención también ha visto mejoras con herramientas enfocadas en la optimización. Tradicionalmente, una vez registradas las notas de mantención en el sistema, un planificador especializado debía analizar y construir manualmente la planificación de tareas. Este proceso, que incluía identificar materiales, etapas de ejecución y recursos humanos necesarios, podía tomar hasta dos horas de análisis por cada nota.
Para agilizar este flujo, la compañía desarrolló un agente inteligente que replica el trabajo de búsqueda y análisis histórico que realizaban los especialistas, entregándoles una recomendación óptima basada en experiencias previas. De esta forma, una labor que antes requería dos horas, hoy se completa en apenas diez minutos, con el agente generando en promedio una propuesta en 40 segundos.
“El sistema no reemplaza al experto, sino que actúa como un copiloto digital que sugiere la planificación más eficiente. El planificador mantiene la decisión final, pudiendo ajustar las tareas, los tiempos o los materiales necesarios”, explicó Jory.
En tanto, las nuevas herramientas introducidas al área de procesos y operación en la planta Santa Fe de Chile, son las que están generando transformaciones en la forma de trabajo, con la incorporación de analítica avanzada, inteligencia artificial y tecnologías de la Industria 4.0.
En la práctica, la solución permite monitorear constantemente indicadores clave (KPIs) de la fábrica. Cuando se detecta una desviación, los agentes generan un diagnóstico, identifican la causa raíz y entregan recomendaciones directamente a los jefes de área y de turno, a través de canales simples como WhatsApp o correo electrónico.
“Hoy estamos entregando recomendaciones en tiempo real a los equipos productivos y de procesos a través de agentes de inteligencia artificial que orquestan datos y diagnósticos de toda la fábrica. Lo que antes ocurría en forma aislada y sincrónica –un ingeniero revisando un día, un mantenedor otro día– ahora se integra en un solo flujo coordinado, capaz de entregar una causa raíz y una recomendación inmediata frente a cualquier desviación”, detalló el ejecutivo.
Los datos son clave para operar con IA
Este avance ha sido posible gracias a una estrategia digital de largo plazo. Durante seis años, CMPC ha trabajado en la construcción de una plataforma propia de datos, que concentra toda la información histórica y en tiempo real de sus operaciones. Esta plataforma es un ecosistema inteligente que integra miles de sensores de las fábricas, manuales, estándares de operación, reportes de ingeniería y datos de mantenimiento, asegurando que cualquier servicio externo también se conecte bajo un marco contractual que garantice que la información se centralice en CMPC.
“Contar con una plataforma robusta de datos, sumado a una arquitectura multiagente de inteligencia artificial generativa, nos permite dar un salto en la forma en que gestionamos procesos industriales. No se trata solo de automatizar, sino de transformar la manera en que operamos día a día, anticipándonos a problemas y entregando soluciones en tiempo real”, subrayó Jory.