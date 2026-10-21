La millonaria cifra que dejaron los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El fenómeno BTS trasciende la música y se ha convertido en un importante motor de consumo a nivel global.

En Chile, DG Medios estimó que las tres fechas de la banda surcoreana generarían un impacto superior a US$50 millones en la economía local, considerando el movimiento asociado a los conciertos y el gasto de los fanáticos.

Parte de ese fenómeno quedó reflejado al interior del Estadio Nacional. De acuerdo con datos de Mercado Pago, compañía encargada de procesar los pagos de los comercios durante los conciertos realizados el 14, 16 y 17 de octubre, se realizaron más de 45 mil transacciones dentro del recinto durante las tres jornadas.



El sábado 17 de octubre fue el día de mayor actividad, con 16.544 operaciones. Le siguió el miércoles 14, con 14.817 transacciones, mientras que el viernes 16 se registraron 14.354 operaciones.

El volumen de operaciones también permite dimensionar la actividad comercial que generaron los conciertos dentro del recinto. Con un promedio de 15.238 transacciones por jornada, BTS incluso superó el nivel de operaciones diarias de la fonda realizada este año en el Estadio Nacional, que en promedio tuvo cerca de 14.600 transacciones por día.



“Lo interesante de estos datos es que muestran cómo un fenómeno cultural de alcance global también se traduce en patrones concretos de consumo. Vemos una alta concentración de compras durante cada jornada y una participación relevante de medios de pago internacionales, lo que refleja que este tipo de eventos genera una actividad económica relevante a su alrededor”, señaló Andrés O’Ryan, Director de grandes clientes de Mercado Pago.

Los datos de Mercado Pago también permiten conocer cómo pagaron los asistentes durante las tres jornadas. El 71% del monto vendido con tarjetas correspondió a débito, seguido por crédito, con un 22,5%, y tarjetas de prepago, con un 6,5%.



La presencia de fanáticos extranjeros también quedó reflejada en los medios de pago utilizados. Las tarjetas internacionales representaron el 7,2% del monto total vendido con tarjetas durante los tres conciertos. Su participación fue especialmente relevante entre las compras realizadas con crédito: el 19,3% del monto pagado con tarjetas de crédito correspondió a tarjetas internacionales, frente al 80,7% realizado con tarjetas nacionales.

Las cifras demuestran que el impacto económico de BTS se extiende mucho más allá de los conciertos. A nivel global, la gira de la banda proyecta generar más de US$5.000 millones, impulsada por el gasto asociado a turismo, comercio, gastronomía y otros servicios. En Chile, este fenómeno también atrajo a más de 18 mil fanáticos extranjeros, contribuyendo a movilizar distintas actividades económicas durante su paso por el país.