BTS en Chile: todo lo que debes saber sobre los conciertos en el Estadio Nacional

Habrá un reforzamiento en recorridos de buses RED y extensión horaria en el Metro. Revisa todos los detalles sobre los tres shows de la banda surcoreana en nuestro país.

¡Llegó la semana más esperada por las ARMY! BTS se presenta en Chile este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, en el marco de su gira mundial Arirang World Tour.

Bajo este contexto, la productora encargada de los shows entregó información relevante respecto a los horarios, medidas de seguridad y transporte para las tres jornadas, a la espera de la concurrencia de miles de fanáticos.

Estos son los horarios que tienen que tener en cuenta los asistentes al concierto de BTS en Chile:

10:00 horas : check-in VIP

: check-in VIP 11:30 a 18:30 horas : funcionamiento de la Army Zone

: funcionamiento de la Army Zone 14:00 horas : ingreso al Parque Estadio Nacional

: ingreso al Parque Estadio Nacional 16:30 horas : apertura de puertas del recinto

: apertura de puertas del recinto 18:30 horas: inicio del show del DJ local

inicio del show del DJ local 20:00 horas: inicio del concierto de BTS

Transporte para el concierto de BTS en el Estadio Nacional

La opción principal para llegar al recinto que albergará el concierto es la estación Estadio Nacional de la Línea 6 del Metro de Santiago.

Además, el servicio extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas los días 14, 16 y 17 de octubre.

Durante ese horario, las estaciones que estarán disponibles para su ingreso serán Estadio Nacional (Línea 6), Ñuñoa (Línea 3 y 6) y Ñuble (Línea 5 y 6). Otras estaciones de las líneas 3, 5 y 6 estarán disponibles únicamente para salir.

Cabe destacar que el recinto no contará con estacionamientos para los asistentes, por lo que se recomienda planificar el traslado con anticipación.

Para estas jornadas se reforzará el transporte público, donde algunos servicios se identifican con una X junto al número.

Los servicios reforzados desde el Estadio Nacional funcionarán de 22:30 a 00:00 y corresponden a estos recorridos:

506 desde Parada 1 / Estación Estadio Nacional hacia Peñalolén

desde Parada 1 / Estación Estadio Nacional hacia Peñalolén 506 desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Maipú

desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Maipú 516 desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Pudahuel por Alameda

desde Parada 2 / Avenida Marathon hacia Pudahuel por Alameda 104x desde la parada provisoria de Pedro de Valdivia con Grecia hacia La Florida o Puente Alto

desde la parada provisoria de Pedro de Valdivia con Grecia hacia La Florida o Puente Alto 103 desde la parada provisoria de Pedro de Valdivia con Grecia hacia Peñalolén

A ellos se suman los siguientes recorridos saliendo desde el Metro Franklin, con funcionamiento desde las 22:45 a las 01:00 horas:

201x desde Parada 6 / Andén Franklin en Estadio Intermodal Franklin con Centenario hacia San Bernardo

desde Parada 6 / Andén Franklin en Estadio Intermodal Franklin con Centenario hacia San Bernardo 301x desde Parada 5 / Andén Franklin en Placer con Centenario hacia el centro de San Bernardo

Qué elementos están permitidos y prohibidos para ingresar al Estadio Nacional a ver a BTS en Chile

Estos objetos están permitidos:

Light stick oficial BTS.

Carteles, letreros y banderas que no superen los 28 x 43 cm, sin palos, varas o soportes.

Cargador portátil o power bank.

Cámaras no profesionales permitidas para uso personal, como cámaras desechables o tipo Polaroid y cámaras con lentes de menos de 10 cm aprox.

Paraguas pequeño y plegable.

Pulseras, photocards, stickers, llaveros y otros artículos pequeños para intercambiar con ARMY, siempre que quepan dentro de tu bolso permitido.

Maquillaje y cosméticos.

Protector solar

Cojín para asiento de máximo 41 x 41 cm aprox.

Artículos médicos con su respectiva receta médica.

Lente zoom para celular.

Ventilador de mano o cuello.

Los elementos prohibidos: