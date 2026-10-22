Bolsa de Santiago vive su peor jornada en cinco meses golpeada por Wall Street y el petróleo

Además, medido en dólares, el indicador se ubicó en su nivel más bajo del año, en medio de la depreciación del peso chileno.

La Bolsa de Santiago sufrió este jueves su peor jornada en más de cinco meses, en línea con las pérdidas de los principales mercados internacionales, presionados por el alza del petróleo y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA).

El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, su menor nivel desde el 26 de junio y su mayor caída diaria desde el 13 de mayo.

Bolsa de Santiago vive su peor jornada en cinco meses

En el mercado local, las pérdidas se concentraron en importantes compañías del índice, entre ellas SQM-B, que cayó un 3,2%; Copec, con un retroceso del 2,9%; Bci, que bajó un 2,6%; Santander, con una disminución del 2,5%, y Banco de Chile, que perdió un 2,3%. De las 31 acciones que componen el IPSA, solo cinco terminaron la sesión con ganancias.

Además, medido en dólares, el indicador se ubicó en su nivel más bajo del año, en medio de la depreciación del peso chileno.

El desempeño de la bolsa nacional siguió la tendencia de Wall Street, donde las acciones tecnológicas encabezaron los retrocesos. El Nasdaq se desplomó un 2,6%, su mayor caída desde el 6 de mayo, mientras que el S&P 500 perdió un 1,2% y el Dow Jones cerró prácticamente sin variaciones.

En ese contexto, Meta cayó cerca de un 7% después de elevar sus proyecciones de gasto en infraestructura para inteligencia artificial, mientras que Tesla retrocedió un 3,1% tras anunciar que moderará el ritmo de sus inversiones.

A las preocupaciones por el sector tecnológico se sumó la tensión en Medio Oriente, que impulsó los precios del crudo ante el temor a interrupciones en el suministro energético. El barril de Brent subió un 3,9%, hasta los US$113,1, su mayor valor en casi seis meses, en medio de reportes sobre nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en el golfo Pérsico. La incertidumbre también golpeó a otros mercados latinoamericanos, ya que la bolsa de Perú cayó un 4,9%, mientras que las de Colombia y Brasil retrocedieron un 1,3% cada una.