El efecto Kast ya está más que asumido en la Bolsa de Santiago: el IPSA inicia 2026 en una fase más selectiva

¿Qué cabe esperar para el mercado bursátil tras el meteórico 2025? Los expertos recomiendan fijarse en el crecimiento efectivo de utilidades más que en las sensaciones del mercado.

Tras un año excepcional, la Bolsa de Comercio de Santiago comienza a mostrar un desempeño más estable, aunque aún dentro de una racha alcista. El IPSA inició su ciclo de avances cuando las encuestas empezaron a dar ventaja a José Antonio Kast y se estabilizó luego de las elecciones, incorporando gran parte del escenario político en los precios.

“Tras un año excepcional para la renta variable chilena, el IPSA entra a 2026 desde un punto de partida elevado y con un escenario que combina oportunidades y nuevos desafíos. La normalización macroeconómica, un cambio relevante en el clima político y un sentimiento técnico aún favorable mantienen un sesgo constructivo para el índice”, señalan desde XTB Latam.

Sin embargo, el optimismo asociado a una eventual continuidad del modelo económico bajo la administración de Kast enfrenta ahora mayores exigencias. El fuerte rally previo eleva la vara y reduce el margen de error, haciendo que el desempeño futuro dependa menos de las sensaciones en el mercado y más del crecimiento efectivo de utilidades, la credibilidad fiscal y la ejecución del nuevo marco económico.

“En este contexto, 2026 se perfila como un año positivo, pero más selectivo y con un recorrido menos lineal que el observado recientemente”, explican.

El efecto político

Los analistas coinciden en que el cambio de escenario político introduce un factor relevante para el mercado. “Más que el nombre, lo que el mercado descuenta es la posibilidad de una agenda más orientada a la disciplina fiscal, la reducción de la incertidumbre regulatoria y el impulso a la inversión. Si ese marco se percibe creíble y ejecutable, el principal beneficio para las acciones será una menor prima de riesgo”, destacan, especialmente en un mercado donde el costo de capital ha sido históricamente un freno estructural.

En síntesis, 2026 se perfila como un año constructivo para el IPSA, pero distinto al anterior. El retorno potencial sigue presente, apoyado en un nuevo equilibrio político, una macroeconomía más ordenada y un sentimiento técnico favorable, aunque el mercado ya no avanzaría solo por normalización. “El impulso existe, pero será un año más selectivo, donde la calidad, la visibilidad y el timing jugarán un rol mucho más relevante que en el rally previo”, agregan.

Desde Renta4 advierten que la llegada de Kast viene acompañada de una serie de promesas que el mercado deberá evaluar en su implementación. Entre ellas destacan la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación del impuesto a la ganancia de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil y la plena integración tributaria.

De concretarse estas medidas, las acciones más favorecidas serían las de sectores regulados. En particular, empresas eléctricas como Enel Generación Chile, Enel Distribución Chile, Enel Chile y Colbún, junto con sanitarias como Aguas Andinas e IAM, que ya operan bajo marcos regulatorios considerados eficientes por el consenso político, pero que podrían enfrentar menores barreras de entrada para nuevos proyectos.