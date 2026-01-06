Nuevo récord de la Bolsa de Santiago: el índice Ipsa se acerca a los 11 mil puntos

Los analistas más optimistas apuntaban a que durante el año el Ipsa podría alcanzar los 10.500 puntos

La bolsa chilena extendió este martes su alza y por primera vez el índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, se acerca a los 11 mil puntos, tras cerrar en 10.927, su máximo histórico.

Lo anterior representó un alza del 2,19% respecto de la jornada anterior y, paralelamente, el precio del cobre, la principal exportación de Chile, continuaba alcanzando precios récords.

De esta forma, la bolsa sorprendió a los analistas, los más optimistas de los cuales apuntaban a que durante el año el Ipsa podría alcanzar los 10.500 puntos.

Entre las acciones que registraron las mayores alzas se cuentan las de SQM (4,14%), Cencomalls (3,8%), Cencosud (2,99%), Andina B (2,88%) y Copec (2,78%).

El analista de mercados de la plataforma XTB Latam, Gonzalo Muñoz, le dijo a La Tercera que “la tesis que se está configurando para 2026 no es simplemente Chile sube. Más bien, el mercado parece estar actuando bajo una lógica de selección: prioriza sectores donde el crecimiento esperado justifica mejor el múltiplo, aunque ese múltiplo sea más exigente“.

Bolsa de Santiago no es la única al alza

En tanto, en Wall Street los principales indicadores operaron esta jornada al alza pese a la incertidumbre que despierta entre los inversionistas la situación en Venezuela, en particular ante las expectativas de que una mayor oferta se traduzca en menores precios del crudo.

El promedio industrial Dow Jones subió 0,94%, el selectivo S&P avanzó 0,57% y el tecnológico Nasdaq aumentó 0,84%.

Por otra parte, en Europa el selectivo Euro Stock 50 ganó 0,14%, mientras que en Asia el Nikkei de Japón cerró con un incremento de 1,32%, a la vez que en China continental el CSI 300 subió 1,55%.