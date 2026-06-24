¿Cambian las bencinas esta semana? Enap informó qué pasará con los combustibles en los días que vienen

La estatal además reiteró que los valores finales son definidos por las distribuidoras en un mercado abierto.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que, según su estimación semanal, los precios de los combustibles no registrarán variaciones durante esta semana en Chile.

La estatal explicó que su rol principal es la comercialización de distintos derivados del petróleo hacia compañías distribuidoras, las cuales determinan de manera autónoma el precio final de venta al público. En ese sentido, ENAP recalcó que no fija ni regula los valores de los combustibles en el mercado nacional.

Asimismo, la empresa aclaró que el informe de precios estimados que publica cada miércoles no constituye una fijación de tarifas, ya que estas se determinan en un mercado abierto y competitivo.

Enap informó qué pasará con los combustibles en los días que vienen

La estimación se construye a partir de diversos factores, como los precios de importación desde el mercado de referencia de la Costa del Golfo de Estados Unidos, costos logísticos asociados al transporte marítimo, además de la aplicación de mecanismos de estabilización como el MEPCO y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

De esta forma y para esta semana, la proyección indica una variación de 0,0 pesos por litro en todos los combustibles evaluados. Esto incluye las gasolinas de 93 y 97 octanos, el kerosene, el diésel y el GLP de uso vehicular, los cuales no presentan cambios respecto del periodo anterior.