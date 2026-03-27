55% atribuye mayor responsabilidad al actual Gobierno por alza de bencinas y aprobación de Kast cae 8 puntos

La encuesta Black & White también arrojó que el 71% considera insuficientes las medidas para mitigar el impacto del alza de combustibles.

Este viernes se publicó la nueva edición de la encuesta Black & White, donde abordó la percepción de la ciudadanía sobre el alza de los combustibles, el cual se materializó el jueves de esta semana.

Lo anterior, a raíz de la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de ajustar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), producto del conflicto en Medio Oriente y la situación fiscal del país.

En este marco, el Ejecutivo también incluyó una serie de medidas con el objetivo de paliar el aumento de los precios de las bencinas. Entre ellas se encuentran un bono de $100 mil mensual para dueños de taxis, colectivos y de transporte escolar; el congelamiento de tarifas del sistema RED, entre otras.

Responsabilidad por alza de combustibles

La mayoría (55%) atribuye la mayor responsabilidad en el alza del precio de las gasolinas al gobierno actual, por las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Proporción aumenta entre mujeres, y a medida que disminuye el segmento socioeconómico y la edad.

De acuerdo al sondeo, la mayoría (54%) prefiere que no se aumente el precio de la bencina, aunque signifique que se terminen ciertos programas sociales.

Respecto a las medidas para mitigar el impacto del alza de bencinas, la mayoría (71%) considera que no son suficientes. Por otro lado, la mayor parte de los encuestados (66%) asegura que sí cambiará su rutina de alguna forma debido al aumento en el precio de los combustibles y sus consecuencias.

Black & White: La aprobación y desaprobación del Gobierno de Kast

Sobre la cifras de respaldo, la encuesta Black & White arrojó que un 36% aprueba la manera en que el presidente Kast está conduciendo su Gobierno. La proporción de quienes lo respaldan aumenta entre hombres y a medida que aumenta el segmento socioeconómico y la edad.

De esta forma, registró una baja de 8 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior.

En cuanto a los principales problemas que enfrenta Chile, los encuestados se inclinaron por inseguridad, delincuencia y narcotráfico (55%). Por otro lado, menciones a la economía y a la desigualdad aumentaron en 10 puntos (pasó de 35% a 45%) y 9 puntos (pasó de 25% a 34%), posicionándose en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La forma en que el Gobierno está enfrentando la delincuencia sufrió una baja de 9 puntos, pasando de 48% a 39% de respaldo.