Con esta nueva variación, se espera una leve moderación en el gasto de transporte y combustible para los consumidores, tras varios ajustes al alza registrados en meses anteriores.

Un respiro para los bolsillos se registrará a partir de este jueves 18 de junio, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmara una importante disminución en los precios de los combustibles que se mantendrá durante las próximas tres semanas.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, la mayor caída se observará en el diésel, con una baja de $117,5 por litro. En tanto, las gasolinas de 93 y 97 octanos también experimentarán retrocesos de $95 y $106,7 por litro respectivamente.

Enap anuncia baja de combustibles y el diésel lidera la caída con $117 por litro

Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular tendrá una disminución de $46,7 por litro. En contraste, el kerosene o parafina no presentará variaciones en su valor durante este periodo.

La baja en los precios responde a la reciente caída del petróleo a nivel internacional, influenciada por una disminución de las tensiones en Medio Oriente y expectativas de mayor estabilidad en el mercado energético global.

Enap explicó que no fija ni regula los precios finales de venta al público, ya que estos son determinados por las distribuidoras. Su función se limita a la importación y comercialización de combustibles, considerando factores como precios internacionales, costos logísticos y mecanismos de estabilización como el MEPCO.

Con esta nueva variación, se espera una leve moderación en el gasto de transporte y combustible para los consumidores, tras varios ajustes al alza registrados en meses anteriores.