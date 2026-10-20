Tras caída del Fondo E, las AFP enfrentarán proceso sancionatorio

La Superintendencia de Pensiones busca establecer si las administradoras actuaron con el debido cuidado en la gestión de los recursos de los afiliados.

A casi una semana de que se revelara el desplome que experimentó el Fondo E en los últimos meses y las pérdidas del Fondo D, la Superintendencia de Pensiones anunció este martes que iniciará un proceso sancionatorio contra las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La caída del Fondo E de las AFP fue de 10,4% entre enero y septiembre de este año. Entre las causas de este desplome, se encuentra la fallida estrategia de las administradoras de utilizar derivados financieros para invertir en renta fija ligada a la tasa de interés de Estados Unidos. Sin embargo, hubo un alza de las tasas y aumentó con ello la volatilidad del fondo, considerado como el más conservador. Las pérdidas se estiman en USD 7.700 millones.

Mediante un comunicado, el organismo autónomo transmitió que buscan dilucidar si las AFP “habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980″, que les obliga a otorgar seguridad en las inversiones de los fondos que administran.

También se busca determinar si cumplieron con lo dispuesto en la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, del 18 de julio de 2025, que les ordena actuar con cuidado y destreza en la gestión de los recursos de los afiliados.

Ayer el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), evitó comprometer sanciones a las administradoras. “Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”, sostuvo.