“Marketing fiscal”: la disputa entre Karol Cariola y ministra Chomali por recorte a Ley Ricarte Soto

La senadora PC dejó ver que la propia propuesta entregada por el Ejecutivo desmiente un aumento de recursos para la partida de Salud.

AGENCIA UNO

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 generó un duro entrevero entre la senadora Karol Cariola (PC) y la ministra de Salud, May Chomali, tras conocerse el recorte de 28 mil millones de pesos a la Ley Ricarte Soto.

En el debate de la Tercera Subcomisión Mixta, la titular del Minsal aseveró que se garantizará el financiamiento de medicamento de alto costo para 27 patologías, a través del presupuesto fiscal nual y un fondo de reserva basal de 200 mil millones.

“Ampliar (los mecanismos de financiamiento) exige modificación de la ley y estamos en este momento en un proyecto tratando de mirar cómo hacemos sostenible este fondo de la Ley Ricarte Soto. Esto es un gasto que ha aumentado con el tiempo y va a seguir aumentando, y no vamos a dejar de financiar los medicamentos para los pacientes que ya están, y para cualquier otro que se vaya a incorporar”, expresó May Chomali.

Pero los antecedentes entregados por el Ejecutivo han generado preocupación respecto a los montos entregados a salud primaria y el valo per cápita, ya que mientras desde el Gobierno han aumentado a un incremento del 4,7% del presupuesto, la senadora Cariola dejó ver que esto era falso, consignó radio Cooperativa.

“En la propia lámina número 14 que ellos presentaron (de la Ley de Presupuesto), está escrito con todas sus letras que el gasto proyectado es el techo para el próximo año. Es decir, el gasto real en salud no crece un solo peso”, puntualizó la legisladora.

En esta línea, Karol Cariola dejó en claro que la propuesta de La Moneda “no es precisamente convergencia, como se ha tratado de plantear: es congelamiento. Lo demás es puro marketing fiscal, con la calculadora de una de las personas más indolentes que he conocido, que es el ministro de Hacienda”.