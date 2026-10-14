Golpe a los fondos de pensiones: AFP enfrentan pérdidas de miles de millones

Los fondos de pensiones enfrentan un complejo escenario, luego de sus costosas “apuestas” a tasas de Estados Unidos.

Las AFP chilenas enfrentan pérdidas de valorización por US$7.700 millones en contratos financieros vinculados a tasas de interés extranjeras. El resultado se registró a septiembre de 2026, luego de que aumentaran los rendimientos de los bonos en Estados Unidos.

El movimiento del mercado golpeó una estrategia que buscaba beneficiarse de nuevas bajas en las tasas de interés. Según datos de la Superintendencia de Pensiones citados por Bloomberg, estas posiciones habían acumulado ganancias por US$1.400 millones aproximadamente un año antes.

Las siete administradoras que operan en Chile gestionan activos por cerca de US$229.000 millones. Durante los últimos dos años, incrementaron su exposición a instrumentos cuyo desempeño depende, entre otros factores, de la evolución de las tasas estadounidenses.

Cómo las apuestas de las AFP terminaron en pérdidas

Las administradoras utilizaron contratos conocidos como swaps de tasas de interés. Estas operaciones les permitían recibir pagos asociados a una tasa fija y pagar una tasa variable. Con ello, buscaban obtener beneficios si las tasas evolucionaban de acuerdo con sus expectativas.

Sin embargo, el escenario financiero cambió. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron y alteraron las condiciones bajo las cuales se valoraban estos contratos. A este contexto se sumaron las presiones inflacionarias internacionales vinculadas a la guerra en Irán, según los antecedentes publicados por Bloomberg.

El resultado fue un deterioro significativo en la valorización de las posiciones. En aproximadamente un año, pasaron de registrar ganancias por US$1.400 millones a acumular pérdidas por US$7.700 millones.

El Fondo E pierde 10,4% entre enero y septiembre

El impacto también se observó en la rentabilidad de los multifondos. Según informó El Mercurio, el Fondo E acumuló una caída de 10,4% entre enero y septiembre de 2026. Solo en septiembre, su rentabilidad retrocedió un 4,9%.

Otros fondos también cerraron el mes con resultados negativos. El Fondo C cayó un 3,1%, mientras que el Fondo D retrocedió un 4,2%.

La exposición a los derivados de tasas de interés ayuda a explicar parte de la presión que enfrentó el Fondo E. Este fondo concentraba la mayor proporción de las posiciones receptoras en dichos contratos, por lo que quedó especialmente expuesto a los cambios en las tasas estadounidenses.