Bencinas suben por quinta vez consecutiva: diésel tendrá alza de $91,5 por litro

Jorge Quiroz, afirmó que el Ejecutivo busca moderar las alzas de los combustibles dentro de sus posibilidades fiscales, asegurando que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande” para mitigar su impacto.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos subirán $41,3 por litro y el diésel aumentará $91,5 desde este jueves 22 de octubre.

En tanto, la parafina tendrá un alza de $24,8 por litro y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular aumentará $13,9.

El ajuste corresponde a la quinta alza consecutiva de los combustibles y se produce en medio de las presiones del mercado internacional.

Antes de la confirmación de ENAP, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había anticipado que los incrementos serían cercanos al mínimo legal permitido. “Esperamos que, en el caso de la bencina, sea el mínimo legal posible, estamos obligados por la ley, del orden de 40 pesos, en el caso del diésel del orden de 90”, adelantó.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo está destinando recursos para moderar el impacto de las alzas en los consumidores. “Hoy día el gobierno de Chile está subsidiando el diésel del orden de los 200 pesos por litro”, sostuvo Quiroz, quien también afirmó que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque estas alzas sean lo más pausadas posible dentro de lo que nos permiten las finanzas públicas”.

Además, indicó que el Gobierno ha desembolsado “300 mil millones de pesos en las últimas tres semanas” para mitigar los incrementos.

Respecto de los factores que presionan los precios, Quiroz apuntó a los conflictos internacionales y sus efectos sobre la industria energética: “Tiene que ver con la situación de guerra que hay en el Medio Oriente, con la situación de guerra que hay en Rusia, con la destrucción de las refinerías en el mundo”. Por su parte, ENAP precisó que sus estimaciones consideran los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos de transporte marítimo y los mecanismos de estabilización MEPCO y FEPP.