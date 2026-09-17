Bencina de 97 sin cambios: en cuánto variaron los precios de los combustibles desde este jueves

ENAP recordó que Chile importa gran parte de los combustibles que consume, por lo que las variaciones de los mercados internacionales repercuten en sus precios.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal respecto de los precios de referencia para las bencinas y los demás combustibles en Chile.

De acuerdo con lo indicado por la compañía, su reporte se refiere a los valores de las bencinas de 93 y 97 octanos, además del diésel, la parafina y el GLP vehicular.

A la vez, la ENAP recordó que sus informes establecen precios de referencia, pero no determinan el valor que los conductores encuentran en las estaciones de servicio.

En esa línea, la estatal enfatizó que su función consiste en “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras”, por lo que en definitiva son las empresas distribuidoras las que fijan sus propios precios de los combustibles.

En cuánto variaron los precios de los combustibles

Por otra parte, la ENAP explicó que el precio de los combustibles en Chile depende de distintos factores, entre ellos el valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Al respecto, puso especial énfasis en el hecho de que Chile importa gran parte de los combustibles que consume, por lo que las variaciones de los mercados internacionales pueden repercutir en los valores nacionales.

En concreto, los precios de los combustibles tuvieron las siguientes variaciones:

Gasolina de 93 octanos: $0 por litro.

Gasolina de 97 octanos: $0 por litro.

Diésel: $0 por litro.

Kerosene: $0 por litro.

GLP vehicular: $0 por litro.

El próximo informe semanal de ENAP sobre el valor de los combustibles está fijado para el miércoles 30 de septiembre.