¿Subió, bajó o se mantuvo el precio de las bencinas esta semana?

Como cada semana, ENAP dio a conocer el informe que da cuenta si los combustibles subieron o bajaron su valor.

Como cada semana, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió su informe del precio estimado de las bencinas, puesto que una de sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, dejando en claro que son ellas las que “fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

“ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, agregaron.

A diferencia de lo que ha ocurrido en semanas anteriores, el precio de las bencinas, en esta oportunidad, no tuvo variación alguna y todas mantuvieron su valor.

0,0 pesos por litro ($/lt) en el precio de la gasolina de 93 octanos.

0,0 $/lt en el precio de la gasolina de 97 octanos.

0,0 $/lt en el caso del kerosene.

0,0 $/lt en el precio del diésel.

0,0 $/lt en el precio del GLP de uso vehicular.

ENAP destacó que el precio de los combustibles se considera según el valor de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo whasta Chile).

A eso se suman las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).