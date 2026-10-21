SII pone foco en cuentas en el extranjero sin declarar por más de $3,2 billones

Desde el SII explicaron que recibe información sobre cuentas de chilenos en el exterior, a través del acuerdo de intercambio de información que mantiene con distintos países, conocido como el Common Reporting Standard (CRS).

AGENCIA UNO

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que está centrando sus acciones de fiscalización en aquellos contribuyentes que mantienen cuentas, rentas o bienes en el extranjero, sin declararlas.

Así, seleccionó a 33 personas, dado que registran pagos en sus cuentas internacionales por más de $3,2 billones, sin incorporarlos en sus declaraciones anuales de Renta. Estos involucrados presentan cuentas en países como Suiza, Luxemburgo e Islas Caimán.

“Nuestra misión es asegurar el cumplimiento tributario, justo y equitativo, de todos los contribuyentes. Es por eso que, así como estamos reforzando el control de la evasión en el país, también estamos potenciando nuestra labor internacional. Lo que nos interesa es que todos cumplan y paguen los impuestos que les corresponden, ni más, ni menos. Y para garantizar este objetivo, utilizaremos toda la información, tecnología y las facultades que nos entrega la ley”, declaró el director del SII, Jorge Trujillo.

Desde el SII explicaron que, en septiembre de cada año, recibe información sobre cuentas de chilenos en el exterior a diciembre del año anterior, a través del acuerdo de intercambio de información que mantiene con distintos países, conocido como el Common Reporting Standard (CRS).

Trujillo detalló que “uno de los segmentos con impacto en la recaudación tributaria en los que el SII está focalizando sus próximas acciones de fiscalización, se refiere a aquellos contribuyentes con domicilio en Chile que registran cuentas financieras o inversiones en el extranjero. El objetivo de este control es asegurar la correcta declaración de sus ingresos nacionales y extranjeros en nuestro país, así como el correspondiente pago de impuestos”.