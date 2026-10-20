El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció medidas para aliviar el pago de contribuciones de las propiedades afectadas por catástrofes naturales durante 2026, en medio de las recientes emergencias climáticas que han golpeado distintas zonas del país.

El beneficio contempla una disminución del impuesto territorial durante el segundo semestre de 2026 y la posibilidad de solicitar una revisión del avalúo fiscal para los inmuebles que hayan sufrido daños por incendios, inundaciones, terremotos u otras emergencias.

SII anuncia rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por catástrofes durante 2026

La iniciativa considera una rebaja del impuesto territorial proporcional a los daños registrados, en el marco de la Resolución Exenta N°22 de 2024.

La disminución se aplicará a los inmuebles afectados en sectores informados al organismo por las instituciones competentes o cuyos daños puedan acreditarse mediante los antecedentes disponibles.

Una vez revisada la información, el SII notificará directamente a quienes accedan al beneficio, el que, según precisó, “este beneficio será otorgado de manera automática, sin necesidad de que las personas contribuyentes realicen una solicitud”.

En tanto, los propietarios cuyos inmuebles hayan sufrido daños, pero no estén incluidos en la aplicación automática, podrán solicitar una revisión del avalúo fiscal o de las contribuciones a través del sitio web del SII. Para ello, deberán presentar antecedentes que acrediten la afectación, como certificados de organismos públicos y fotografías, con el objetivo de que las obligaciones tributarias “reflejen el estado y valor real de la propiedad después del siniestro”. El organismo también entregará orientación presencial en sus oficinas y señaló que las medidas podrán extenderse a nuevas emergencias que ocurran durante el año.