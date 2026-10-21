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SNA alerta que aranceles de EE.UU. provocarán pérdidas por USD 800 millones al agro

Ante esta situación, desde la SNA instaron a diversificar las exportaciones a India, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el norte de África y el interior de China.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), alertó durante el Encuentro Nacional del Agro que los aranceles impuestos por Estados Unidos a la industria generarán pérdidas por USD 800 millones.

Walker precisó que las tasas afectan a productos como carnes de aves, cítricos y uvas, entre otros.

“Sabemos que difícilmente recuperaremos el arancel cero, pero valoramos las gestiones del Gobierno y la negociación producto a producto. Esperamos que pronto tengamos buenas noticias desde Estados Unidos”, sostuvo.

Ante esta situación, desde la SNA instaron a diversificar las exportaciones a India, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el norte de África y el interior de China.

Pero Antonio Walker también cuestionó que la infraestructura portuaria del sur no ha seguido el ritmo de su capacidad productiva y pidió avanzar en el Corredor Bioceánico.

En su discurso, el titular de la SNA destacó que el agro creció más que la economía nacional en 2024 y 2025, y que el año pasado el PIB silvoagropecuario aumentó 6,3%. Llamó a recuperar su dinamismo tras advertir dificultades en el vino, los cultivos tradicionales, la remolacha, el sector forestal y algunas frutas, mientras frutos secos, carnes y lechería exhiben un mejor desempeño.

“Somos un país pequeño en superficie agrícola y, aun así, desde nuestras comunas rurales hemos conseguido llegar con nuestros alimentos a más de 160 mercados del mundo”, declaró Walker.

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