SNA alerta que aranceles de EE.UU. provocarán pérdidas por USD 800 millones al agro

Ante esta situación, desde la SNA instaron a diversificar las exportaciones a India, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el norte de África y el interior de China.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), alertó durante el Encuentro Nacional del Agro que los aranceles impuestos por Estados Unidos a la industria generarán pérdidas por USD 800 millones.

Walker precisó que las tasas afectan a productos como carnes de aves, cítricos y uvas, entre otros.

“Sabemos que difícilmente recuperaremos el arancel cero, pero valoramos las gestiones del Gobierno y la negociación producto a producto. Esperamos que pronto tengamos buenas noticias desde Estados Unidos”, sostuvo.

Ante esta situación, desde la SNA instaron a diversificar las exportaciones a India, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el norte de África y el interior de China.

Pero Antonio Walker también cuestionó que la infraestructura portuaria del sur no ha seguido el ritmo de su capacidad productiva y pidió avanzar en el Corredor Bioceánico.

En su discurso, el titular de la SNA destacó que el agro creció más que la economía nacional en 2024 y 2025, y que el año pasado el PIB silvoagropecuario aumentó 6,3%. Llamó a recuperar su dinamismo tras advertir dificultades en el vino, los cultivos tradicionales, la remolacha, el sector forestal y algunas frutas, mientras frutos secos, carnes y lechería exhiben un mejor desempeño.

“Somos un país pequeño en superficie agrícola y, aun así, desde nuestras comunas rurales hemos conseguido llegar con nuestros alimentos a más de 160 mercados del mundo”, declaró Walker.