El 79% de los trabajadores en Chile tiene un sueldo que le dura dos semanas o menos

El 91% de los encuestados tiene deudas y el arriendo es el principal gasto mensual.

El 79% de los trabajadores en Chile asegura que su sueldo le alcanza para dos semanas o menos, según un estudio de Laborum realizado en 2026.

La cifra representa un alza de dos puntos porcentuales respecto de 2025, cuando un 77% de los encuestados declaró enfrentar la misma situación, reflejando las dificultades para cubrir los gastos mensuales con los ingresos laborales.

El sondeo, que consideró las respuestas de 427 personas empleadas en el país, reveló que un 23% utiliza toda su remuneración para pagar deudas apenas la recibe. En tanto, otro 23% afirmó que el dinero le dura menos de una semana, mientras que un 11% logra cubrir solo siete días y un 21% alcanza a financiar dos semanas. En contraste, apenas un 6% señaló que consigue distribuir su sueldo durante todo el mes.

Las dificultades económicas también se reflejan en la percepción sobre el poder adquisitivo. De acuerdo con el estudio, un 87% considera que su remuneración no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

Asimismo, un 52% sostuvo que su capacidad de compra empeoró durante los últimos meses, frente al 46% registrado en la medición anterior. Otro 38% indicó que su situación se mantuvo sin cambios y solo un 10% afirmó que mejoró.

Sueldo trabajadores: arriendo, alimentación y deudas concentran los gastos

Entre los principales desembolsos mensuales, el arriendo encabeza la lista, con un 57% de las preferencias. Le siguen la alimentación, mencionada por un 16% de los participantes, y el pago de deudas, con un 14%. Más atrás aparecen educación y salud, ambas con un 4%, además del transporte, que alcanza un 2%.

A estas obligaciones se suma el apoyo económico a familiares y personas cercanas, ya que el 52% de los encuestados afirmó entregar dinero a terceros. De ese grupo, un 26% lo hace regularmente y otro 26% de manera ocasional.

En paralelo, el endeudamiento aparece como otro factor relevante. El informe estableció que el 91% de los participantes mantiene algún tipo de deuda. Al consultarles qué harían si recibieran un aumento de sueldo, un 51% respondió que destinaría ese dinero principalmente a pagar sus compromisos financieros, mientras que un 28% optaría por ahorrar.

La posibilidad de reservar una parte de los ingresos para el futuro también es limitada. Según Laborum, el 90% de los encuestados aseguró que no logra ahorrar, principalmente por la insuficiencia de sus remuneraciones. Además, un 19% identificó las deudas como el principal obstáculo y un 14% señaló que debe destinar su dinero a cubrir necesidades básicas.