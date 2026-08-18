SII iniciará cobros a más de un millón de personas por deudas del Préstamo Solidario: el plazo y cómo pagar

En caso de no cumplir con los pagos en el plazo límite, los contribuyentes arriesgan recibir un boletín de cobro con reajustes por IPC e intereses sobre el monto adeudado.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciará un proceso de cobro a las personas que todavía mantienen deudas relacionadas al Préstamo Solidario, beneficio que se entregó durante la pandemia del COVID-19.

Este aporte lo recibieron cerca de dos millones de personas entre 2020 y 2021, cuya devolución se llevaría a cabo a través de cuotas asociadas a las declaraciones de renta.

No obstante, a día de hoy todavía existen más de un millón de personas que tienen deudas, cuyos montos superan los $500 mil millones en total.

La fecha límite para pagar la deuda del Préstamo Solidario

Las personas que tienen deudas tienen hasta el 31 de agosto para presentar las declaraciones de renta que correspondan y regularizar su situación.

“Proceso de cobro que iniciaremos ahora en el mes de septiembre. Pero inicialmente estamos enviando correos electrónicos a las personas que mantienen deuda, para que presenten sus declaraciones de renta”, detalló Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII.

Para saber si se tienen cuotas pendientes, puedes ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Tras ello, deberás presentar las declaraciones correspondientes para realizar el pago total adeudado.

En caso de que las personas no cumplan con sus pagos, desde el 1 de septiembre cambiará el proceso de cobranza, ya que a partir de esa fecha, el SII enviará los antecedentes de los contribuyentes a la Tesorería General de la República, para la emisión de los respectivos boletines de cobro.

En este marco, los montos adeudados comenzarán a considerar reajustes e intereses.