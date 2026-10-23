FNE pide al TDLC sancionar por colusión a Brinks, Prosegur, Loomis y a sus ex ejecutivos principales

La Fiscalía precisó que el acuerdo entre las firmas incluso afectó a la Teletón en 2018, por lo que pidió multas por USD 72 millones.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione por colusión a las empresas de transporte de valores Brinks, Prosegur, Loomis y contra sus ex ejecutivos principales, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

De acuerdo con la FNE, el inicio del acuerdo se remonta, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya coordinaban los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones. A este acuerdo se plegó Loomis en diciembre del mismo año.

La Fiscalía precisó que sus coordinaciones incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, para definir conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.

Así, la FNE pidió al TDLC que aplique a sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$ 72 millones. Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s, por 39.325 UTA, (US$ 34,7 millones) y para Prosegur, por 33.253 UTA (US$ 29,37 millones). Para Loomis, la FNE pidió una sanción económica de 8.314 UTA, equivalente a US$ 7,3 millones.

Además, solicitó que se incluya a los ex ejecutivos Alberto Bálsamo Barreiro (Brinks) con 149 UTA (US$ 131 mil), Marco Malverde Muñoz (Prosegur) con 134 UTA (US$ 118 mil), y Cristián Catalán Jerez (Loomis) con 114 UTA (US$ 100 mil).

Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, también se pidió sancionar a los ex jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 153 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 107 mil).