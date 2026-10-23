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Alerta por marea roja en Chiloé: prohíben extracción de mariscos

La medida afecta a un área de concesiones de Bahía Terao, donde se detectaron niveles de veneno paralizante de los mariscos superiores a los permitidos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos ordenó el cierre preventivo de un sector marítimo de Chonchi, en la provincia de Chiloé, por marea roja luego de detectar niveles de veneno paralizante de los mariscos (VPM) superiores a los límites permitidos por la normativa sanitaria.

La medida prohíbe extraer recursos afectados por toxinas marinas en el área de concesiones del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB) de Bahía Terao.

Alerta por marea roja en Chiloé: prohíben extracción de mariscos

La restricción fue establecida mediante la Resolución Exenta CP N.º 25206/2026 y, por ahora, se limita al polígono definido en Bahía Terao.

Según informó la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos este viernes 23 de octubre, los mariscos extraídos en la zona deberán someterse a análisis toxicológicos, cuyos resultados tendrán que ser entregados a la autoridad sanitaria. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, la Autoridad Marítima y Carabineros.

La Seremi de Salud recordó que las toxinas asociadas a la marea roja no desaparecen con la cocción y que los mariscos contaminados pueden mantener su olor, sabor y apariencia habituales. Por ello, consumirlos representa un riesgo de intoxicación, incluso si parecen estar en buen estado.

Finalmente, las autoridades recomendaron comprar mariscos únicamente en lugares autorizados y respetar las restricciones vigentes. Mientras tanto, los organismos que integran el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA) continuarán monitoreando el área para evaluar si es necesario adoptar nuevas medidas.

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