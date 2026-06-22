Casillero del Diablo oficializó a Orlando Bloom como su nuevo embajador global

La nueva campaña se desplegará de manera global en los próximos meses, siendo estrenada en Chile, Reino Unido, Brasil, México, Irlanda, entre otros mercados.

Casillero del Diablo, de Viña Concha y Toro, presentó al británico Orlando Bloom como su nuevo embajador global.

El actor será el protagonista de la nueva campaña internacional de la marca, dando vida a una pieza audiovisual que narrará, en primera persona, la afamada leyenda de este vino.

Con una destacada trayectoria en cine y televisión, Bloom ha participado en algunas de las producciones más exitosas de la historia del entretenimiento, como El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe y más recientemente en Cut y Deep Cover.

Su carrera le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo, conquistando a millones de personas, posicionándose como uno de los grandes íconos de la industria cinematográfica global, un artista cuya presencia ha marcado generaciones y cuya influencia se proyecta más allá del cine.

Más allá de su carrera artística, el actor se ha destacado por su compromiso con causas sociales y por su vínculo con marcas de prestigio internacional.

Es embajador de UNICEF, participando activamente en iniciativas humanitarias alrededor del mundo, y también embajador de Porsche, re ejando su cercanía con marcas premium que combinan diseño, innovación y excelencia.

Como un elemento que refuerza de manera natural la conexión entre el actor y Casillero del Diablo, Orlando Bloom es reconocido seguidor del Manchester United, club que la marca auspicia de desde el año 2010.

La campaña de Orlando Bloom con Casillero del Diablo

La nueva campaña protagonizada por Orlando Bloom se desplegará de manera global en los próximos meses, siendo estrenada en Chile, Reino Unido, Brasil, México, Irlanda, entre otros mercados.

Esta pieza, pondrá en valor el origen de la leyenda de Casillero del Diablo y fortalecerá el posicionamiento de la marca en sus principales mercados internacionales, conectando su historia con nuevas audiencias alrededor del mundo.