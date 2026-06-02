Concha y Toro y Visa se unen para impulsar turismo en Chile con experiencias y beneficios exclusivos

La alianza contempla descuentos de hasta 30% en experiencias enoturísticas y una integración con Uber que facilitará el traslado de visitantes nacionales e internacionales.

Con el objetivo de seguir potenciando el turismo y las experiencias en torno al vino chileno, el Centro del Vino Concha y Toro y Visa anunciaron una alianza estratégica de largo plazo que permitirá a clientes acceder a importantes beneficios en visitas guiadas y experiencias enoturísticas en uno de los destinos más emblemáticos del país.

El acuerdo contempla descuentos exclusivos para clientes de Visa en experiencias y tours seleccionados del Centro del Vino Concha y Toro: un 30% de descuento en temporada baja, entre octubre y mayo, y un 20% de descuento en temporada alta, entre junio y septiembre, con un tope máximo de compra de 2 tickets por credencial Visa. La promoción será válida para todas las entradas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026, o hasta agotar los tickets disponibles. Una vez alcanzado este límite, quedarán excluidas de la promoción las experiencias Visita Guiada Premium, Visita Guiada Standard y los productos no paquetizados.

La iniciativa busca fomentar el turismo local e internacional, acercando la cultura del vino chileno a más personas y promoviendo experiencias que integran patrimonio, gastronomía y hospitalidad.

“A través de esta alianza buscamos seguir consolidando al Centro del Vino Concha y Toro como un polo turístico de clase mundial, acercando nuestras experiencias a más visitantes y facilitando el acceso a la cultura del vino chileno. Queremos que tanto turistas nacionales como extranjeros puedan complementar su viaje por Chile con experiencias memorables vinculadas a nuestra gastronomía, nuestra cultura y, por supuesto, nuestros grandes vinos”, señaló Matías Holzapfel, Gerente Comercial de D2C de Concha y Toro.

El Centro del Vino Concha y Toro, por su parte, mantiene una alianza estratégica con Uber para Empresas, permitiendo que, a través del sitio enoturismo.conchaytoro.com los visitantes puedan comprar sus entradas y coordinar su traslado en un solo paso gracias a una integración tecnológica especialmente diseñada para mejorar la experiencia de viaje. Esta innovación busca simplificar la planificación de la visita y fortalecer una experiencia turística integral, conectando en una sola plataforma una forma segura y responsable de transporte y una experiencia enoturística de altura internacional.

Por su parte, Andrea Ramírez, Marketing Director Visa Chile, destacó que “en Visa buscamos acercar a nuestros clientes a experiencias únicas y de alto valor cultural, entregando beneficios concretos. Creemos que el vino, la gastronomía y el patrimonio son parte esencial de la identidad turística del país, y esta colaboración permitirá conectar a tarjetahabientes Visa de toda la región con la historia y tradición de Concha y Toro, invitándolos a descubrir Chile de una manera auténtica y memorable.”

Ubicado en Pirque, a solo 20 kilómetros de Santiago, y a menos de un año de su lanzamiento, el Centro del Vino Concha y Toro se ha consolidado como uno de los principales destinos enoturísticos de Latinoamérica, ofreciendo recorridos patrimoniales, degustaciones premium y experiencias gastronómicas que conectan a los visitantes con la historia y tradición vitivinícola de Chile.

Centro del Vino Concha y Toro

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, a las afueras de Santiago, se posiciona como un destino enoturístico de clase mundial que sitúa a Chile a la vanguardia del turismo del vino. Este proyecto se desarrolló en el contexto del 140 aniversario de Viña Concha y Toro y fue concebido como una experiencia inmersiva enfocada en poner en valor el patrimonio vitivinícola del país, a través de un relato contemporáneo que combina historia, innovación y emoción.

Con más de 12.000 m², el recorrido se despliega en seis zonas temáticas que integran degustaciones, experiencias museográficas y sensoriales, cultura y arte chilenos, gastronomía y espacios patrimoniales, incluyendo bodegas históricas y la emblemática leyenda de Casillero del Diablo.

Su propuesta ha sido reconocida tanto por su innovación como por su compromiso con la sustentabilidad: cuenta con la certificación Preferred by Nature desde 2022 y, en 2024, su experiencia nocturna Casillero del Diablo fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Chile. En 2025, asimismo, el Centro del Vino fue reconocido en los Premios Chile Diseño con el proyecto “El Origen de una Leyenda”, recibiendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía. Este año, a su vez, este lugar fue nominado en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery 2026” de los World Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes y turismo.