Chile obtiene tercer puesto en mundial de la industria vitivinícola 

Viña Concha y Toro ha marcado un nuevo hito en sus más de 140 años de historia al posicionarse como la tercera empresa vitivinícola del mundo en valor, según los datos de la consultora especializada IWSR correspondientes al cierre de 2025. Este avance de dos posiciones respecto al año anterior consolida a la firma chilena en el podio de la industria global, mientras que en términos de volumen logró mantener un sólido cuarto lugar a nivel mundial.

Este desempeño histórico responde a la estrategia de premiumización que la compañía adoptó con fuerza desde 2017, diseñada para robustecer el portafolio de mayor valor y asegurar una rentabilidad sostenible. Como resultado de este enfoque, el 57% de los ingresos por venta de vino de la empresa proviene actualmente de sus segmentos premium y superiores, acumulando un crecimiento del 47% en la facturación de estas categorías entre 2017 y 2025, periodo en el que además han registrado crecimiento continuo en sus ventas en 23 de los últimos 25 años.

“Este reconocimiento confirma que la estrategia que hemos impulsado va en la dirección correcta. El avance hacia un portafolio de mayor valor, junto con la fortaleza de nuestras marcas, una red de distribución global única y un modelo de negocio integrado, nos permite seguir creciendo de manera sostenible y consolidar nuestra posición como uno de los actores líderes de la industria a nivel mundial”, destacó Eduardo Guilisasti, gerente general de la compañía.

La solidez global de Viña Concha y Toro se sustenta en una operación multiorigen —con producción en Chile, Argentina, Estados Unidos, México y Francia— y una red de distribución propia y con terceros presente en más de 130 países. Su portafolio destaca por marcas de reconocimiento global como Casillero del Diablo; Don Melchor, galardonado como el vino N°1 del mundo por Wine Spectator; Trivento, la marca argentina más vendida del mundo; y Bonterra, líder en el segmento orgánico en EE.UU. Todo esto respaldado por un modelo integrado verticalmente y cerca de 13 mil hectáreas de viñedos que garantizan el control total de la calidad desde el origen para capturar las nuevas tendencias de consumo.