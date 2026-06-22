La marca ha ampliado su presencia internacional con operaciones en mercados como México, Portugal, Francia y Estados Unidos.

La firma europea de vestuario Silbon inauguró su primer local en Chile, marcando su entrada oficial al mercado nacional con una tienda ubicada en el centro comercial Parque Arauco.

La operación en el país está a cargo de Empresas JR, reconocida en el rubro retail por su experiencia en la administración de marcas como O’Neill en el territorio chileno.

El plan de expansión de la marca contempla una presencia más amplia en el corto plazo, con la apertura de cuatro tiendas entre 2026 y 2027. Todas estas sucursales estarán situadas en centros comerciales de alto flujo, con el objetivo de consolidar su posicionamiento dentro del segmento de moda premium en el país.

Moda europea en Chile: Silbon debuta y proyecta cuatro tiendas en el país

Fundada en 2009 en Córdoba, Andalucía, por Pablo López y Rafael Díaz, Silbon ha logrado consolidarse con más de 120 puntos de venta entre tiendas físicas y outlets en España. Además, la marca ha ampliado su presencia internacional con operaciones en mercados como México, Portugal, Francia y Estados Unidos, alcanzando una facturación superior a los 64 millones de euros.

En cuanto a su propuesta comercial, la firma se caracteriza por ofrecer prendas de estilo clásico con toques contemporáneos, orientadas a un público que busca diseño y calidad. Sus precios en Chile van desde aproximadamente $35.000 a $55.000 en poleras, mientras que los pantalones fluctúan entre $75.000 y $120.000, posicionándose en un segmento medio-alto.

Desde la empresa destacan que el mercado chileno presenta condiciones favorables para su crecimiento, debido a la madurez del retail local y la afinidad del consumidor con marcas de identidad definida. Según declaraciones recogidas por el medio Diario Financiero, ejecutivos como Giancarlo Rosino y Raimundo Halabi subrayaron que Chile representa una plataforma estratégica para el desarrollo de la marca como un estilo de vida a largo plazo.