Tras inversión de USD 119 millones: Parque Arauco anuncia la compra de Mall Paseo Quilín

El mall, inaugurado en 2006, cuenta con aproximadamente 47.000 m² de Área Bruta Locataria (ABL) e incluye tiendas ancla como Paris, ABC, Easy y Santa Isabel, además del complejo de cines Cineplanet y un centro médico.

Parque Arauco anunció que, en el marco de su plan de inversiones para el primer trimestre del año, llegó a un acuerdo para la compra del centro comercial Mall Paseo Quilín, ubicado en Peñalolén, por un monto que llega a los USD 119 millones.

Esto, tras concretarse la adquisición del 100% de las acciones de Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. (IPQ) e Invercom S.A. y sus filiales.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, comentó que “la incorporación de Mall Paseo Quilín, ubicado en el sur oriente de la capital, nos permite tener presencia no sólo en la comuna de Peñalolén sino también su área de influencia se extiende a las comunas de Macul, La Florida, la Reina y Ñuñoa. Esta adquisición es un nuevo paso estratégico de nuestro plan de expansión, se trata de un activo consolidado, con una ubicación excelente y conectividad directa a las principales arterias y transporte público de la ciudad”.

Parque Arauco destacó que Mall Paseo Quilín cuenta con una conectividad privilegiada, ya que se ubica en la convergencia de la autopista Américo Vespucio Sur y Avenida Quilín. Adicionalmente, cuenta con acceso directo a la estación Quilín de la Línea 4 del Metro. Se proyecta que esta ubicación se potencie aún más con la futura entrega de la autopista AVO II, programada para el año 2028.

El centro comercial, inaugurado en 2006, cuenta con aproximadamente 47.000 m² de Área Bruta Locataria (ABL) e incluye tiendas ancla como Paris, ABC, Easy y Santa Isabel, además del complejo de cines Cineplanet y un centro médico operado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El activo dispone de 970 estacionamientos.

“El terreno sobre el cual se emplaza el centro comercial tiene aproximadamente 100.000 m2, lo que lo convierte en uno de los cinco principales terrenos de nuestro portafolio de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia. Considerando el terreno disponible, analizaremos la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo”, detalló Eduardo Pérez Marchant.