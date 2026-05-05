Se construirá un corredor peatonal que conectará directamente el parque con la futura Línea 7 del Metro de Santiago.

AGENCIA UNO.

La municipalidad de Las Condes anunció un ambicioso plan de transformación para el Parque Araucano, que contempla una inversión cercana a $48 mil millones y cuya ejecución se proyecta hasta el año 2028.

La iniciativa busca renovar completamente las 180 mil metros cuadrados del parque, incorporando nuevos espacios y mejorando su infraestructura para posicionarlo como uno de los principales parques urbanos de la región.

Entre las novedades destacan la construcción de una laguna, un anfiteatro, un aviario y zonas especialmente habilitadas para la práctica de parkour.

Así será el nuevo Parque Araucano: tendrá laguna, aviario, anfiteatro y conexión al Metro

El proyecto se desarrollará en tres etapas. En una de ellas, se contempla la demolición del actual edificio de la Dirección de Tránsito, con el fin de levantar un moderno centro de visitantes.

Además, se construirá un corredor peatonal que conectará directamente el parque con la futura Línea 7 del Metro de Santiago, cuya puesta en marcha también está prevista para 2028.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa Catalina San Martín durante la cuenta pública comunal, donde explicó que el objetivo es potenciar el rol del parque como un espacio clave para la comunidad y el entorno urbano.

Junto con esta iniciativa, el municipio dio a conocer otros proyectos relevantes, como la pavimentación de 200 mil metros cuadrados de calles, la construcción del parque deportivo Paul Harris —que incluirá pista de atletismo, piscina municipal y cancha certificada— y la recuperación de los cerros isla Calán, Apoquindo y Atalaya.

Asimismo, se informó la implementación de nuevos servicios de salud comunal, entre ellos una óptica y una farmacia municipal, como parte de un plan integral orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos.