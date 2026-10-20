“Infracción de la máxima gravedad”: el motivo tras la millonaria multa que la CMF le impuso a Michael Clark

Michael Clark recibió la decisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanece en prisión preventiva por el caso Sartor.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió aplicar una millonaria multa al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, al que acusó de cometer una infracción de la “máxima gravedad”.

Esta sanción contra Clark se suma a la decisión que adoptó la semana pasada la Corte Suprema, la que confirmó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2025, en el que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la defensa del extimonel de la U. de Chile frente a dos resoluciones previas de la CMF que lo cuestionaron por no realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para lograr el control de Azul Azul.

También se añade a la formalización a la que lo sometió la Fiscalía junto a otros once imputados por el millonario fraude en el denominado caso Sartor.

La millonaria multa que le impuso la CMF a Michael Clark

De acuerdo con lo resuelto por la CMF, decidió aplicarle a Michael Clark una multa de 20.000 UF (823 millones de pesos) por infringir la Ley de Mercado de Valores.

Aquello, debido a que no realizó una OPA para comprarle a Sartor S.A. el 90,07% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, lo que “le permitió tomar el control de Azul Azul S.A.”.

“El fondo indicado participaba en la propiedad de Azul Azul S.A. con un 63,07% de sus acciones Serie B, otorgándole el poder para asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de sus directores“, detalló la comisión a través de un comunicado.

La Ley de Mercado de Valores establece la obligación de que toda adquisición, ya sea directa o indirecta, que implique asumir el control de una sociedad anónima abierta debe conllevar una OPA, lo que, según la CMF, Michael Clark omitió totalmente.

Esta exigencia “tiene por objeto, entre otros, resguardar la equidad en el Mercado de Valores frente a una toma de control, de modo que todos los accionistas puedan concurrir a vender sus acciones en los mismos términos, para que los beneficios se repartan entre todos quienes participan de la propiedad de la sociedad”, explicó el organismo.

Finalmente, precisó que “la omisión de la OPA configuró una infracción de la máxima gravedad, pues privó a los accionistas de la posibilidad de concurrir a vender sus acciones en un procedimiento especialmente previsto para ello en la Ley”.

Michael Clark recibió la decisión de la CMF en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanece en prisión preventiva desde hace dos meses en el marco del caso Sartor.