Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para Michael Clark y otros tres imputados

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditado los delitos de lavado de activos, fraude por OPA y estafas por más de $2.200 millones.

Tras largas jornadas de formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco de la investigación por el denominado Caso Sartor.

Lo anterior, considerando la gravedad de los delitos imputados, las penas que arriesgan y los riesgos que sus libertades representarían para la sociedad y el éxito de la investigación.

Los delitos que se acreditaron en el marco del Caso Sartor

El tribunal ya había dado por acreditados, en esta etapa procesal, delitos como lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA). Sumado a ello, dio por acreditados provisionalmente distintos tipos de estafa, con un perjuicio atribuido superior a los $2.200 millones, además de administración desleal y apropiación indebida.

Además, tras la deliberación las respectivas defensas, se dio un plazo de 120 días para continuar la investigación por el Caso Sartor.

Respecto a Michael Clark, la Fiscalía afirma que la operación por la cual adquirió cuotas de un fondo de inversión que controlaba el 63% de Azul Azul implicó una toma de control indirecta que necesitaba una OPA.

En este marco, su defensa argumentó que la compra se llevó a cabo sobre un fondo que ya mantenía el control de la sociedad, cuestionando que hubiera una necesidad de realizar una oferta pública.

De acuerdo a lo que expuso la jueza Paulina Moya, en el caso del expresidente de Azul Azul hay elementos suficientes para presumir fundadamente su participación en cinco de aquellos seis delitos, desestimando el de estafa.

La formalización por este caso inició hace dos semanas, donde cinco exdirectores y ejecutivos ligados al grupo Sartor se mantienen como imputados. Ellos son: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez, Juan Carlos Jorquera y Rodrigo Bustamante. En el caso de estos dos últimos, se decretó arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.