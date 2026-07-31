Clark entrega detalles sobre formalización por caso Sartor y aborda chats filtrados: “Estoy involucrado un poco de rebote”

Clark se refirió a los polémicos chats que se filtraron en el marco de la compra de Azul Azul y aseguró que “empatiza” con las personas que fueron perjudicadas por Sartor.

Durante esta jornada continúa la formalización contra los ejecutivos y exdirectores del Grupo Sartor, donde también se encuentra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club Universidad de Chile.

Previo al comienzo de la audiencia, Clark manifestó su tranquilidad sobre el proceso judicial en curso. “Como siempre lo he dicho, yo estoy tranquilo, sé lo que hice y sé lo que no hice. Espero que esto pueda avanzar para que finalmente las responsabilidades individuales se puedan esclarecer“, expresó.

En este marco, afirmó que si bien integró el directorio de Sartor, su participación en el caso ha sido indirecta. “Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor. Yo sé mi grado de involucramiento en los últimos años“, sostuvo.

Clark abordó chats filtrados y defendió su rol al mando de Azul Azul

El extimonel de la U también se refirió a la polémica que se ha generado por los chats filtrados entre ejecutivos de Sartor, donde hablan sobre la compra de Azul Azul y en una de las conversaciones se extrae: “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata…“, cuyas palabras fueron del director Iván García Huidobro.

“Se hicieron públicos unos chats… Somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice“, comentó.

En cuanto a las cerca de 200 personas que habrían sido perjudicadas por Sartor, Clark aseveró que “empatizo con ellos; efectivamente, este es un caso económico y acá hay víctimas que perdieron sus ahorros, por eso yo soy el más interesado en que esto avance para que las responsabilidades personales se puedan determinar, para ver dónde están esos dineros y que se les restituya a la gente”.

Para cerrar, Clark defendió su gestión en Azul Azul, señalando que hoy la U de Chile está mucho mejor que años anteriores. “Si ustedes ven cómo está hoy día la U a cómo estaba hace cuatro años atrás, el cambio es radical. Cuando llegamos a la U, el club estaba en una muy mala posición financiera y en una mala posición deportiva. Pero eso ha cambiado“, sentenció.