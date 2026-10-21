El llamado de Boric a la izquierda para recuperar mayorías: “Tenemos que convencer a quienes piensan distinto”

El expresidente emplazó a su sector durante su intervención en la celebración del 120 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

El expresidente Gabriel Boric llamó a la izquierda a ampliar el diálogo político y acercarse a quienes tienen posiciones distintas. Lo hizo durante la ceremonia por los 120 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), donde planteó que el sector necesita construir nuevas mayorías para recuperar protagonismo en el país.

“Chile no es un país en donde el 100% de las personas sea de izquierda. Y de hecho, hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. No somos mayoría en Chile. Para volver a ser mayoría tenemos que lograr hablar con los distintos”, comenzó diciendo el exmandatario.

Durante su intervención, Boric también reflexionó sobre el papel histórico de la FECh y su relación con el escenario político nacional. De acuerdo a sus palabras, durante años se ha considerado que las elecciones de la federación reflejan las tendencias políticas del país. Sin embargo, advirtió que esa representación pierde sentido si no existe una convivencia efectiva entre distintas corrientes.

“Eso no va a ser posible si es que no somos capaces de valorar, incentivar la diversidad y la disputa política en buena lid con quienes piensan distinto”, sostuvo.

Boric también cuestionó que el debate de la izquierda se concentre únicamente en las diferencias entre sus propias organizaciones. En ese contexto, mencionó las disputas entre el Frente Amplio, la brigada socialista y las Juventudes Comunistas (Jota).

“No es la pelea del Frente Amplio con la brigada socialista o con la Jota. Esas son disputas importantes pero es un nicho muy chico”, señaló.

Tras ello, insistió en la necesidad de ampliar la perspectiva y considerar las transformaciones del debate político chileno. “Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta que el debate en Chile está también yendo por otra parte”, aseveró.

El expresidente volvió a poner el foco en la necesidad de convencer a personas que no comparten las ideas de la izquierda. A su juicio, quienes participan en espacios políticos y universitarios deben evitar que sus discusiones queden limitadas a sus propios sectores.

“Me parece importante recalcarlo, porque quienes estamos acá, hoy día en esta sala, todos de una u otra manera tenemos alguna vocación de debate público. No perdamos de vista que para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros”, expresó.

La ceremonia se realizó en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. Boric estuvo acompañado de Marisol Prado, quien presidió la FECh entre 1997 y 1998 y fue la primera mujer en encabezar la organización, además de Monserrat Lagos, actual vicepresidenta de la federación.