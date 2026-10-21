Transporte interurbano apunta a De Grange tras nueva alza del diésel: “Hemos tenido un biministro ausente”

Desde Fenabus se declararon en “estado de alerta” luego que se confirmara la quinta alza consecutiva de los combustibles.

AGENCIA UNO

La Federación Nacional del Transporte Rural, Interurbano, Internacional, Privado, Turismo e Industrial (Fenabus) se declaró en “estado de alerta”, luego que se anunciara la quinta alza consecutiva de los combustibles, donde el valor del diésel subirá $91,5 por litro a partir de este jueves.

En una declaración pública, la asociación indicó que en marzo ya enfrentaron el bencinazo de $580, a lo que se suma alzas sucesivas del diésel desde marzo a la fecha por otros $659, lo que afecta a un gremio que reúne a más 56.000 buses y minibuses a lo largo del país, con más de 140.000 trabajadores.

Desde Fenabus dejaron en claro que esta situación ha hecho que enfrenten US$1.400 millones en leasing en riesgo de morosidad.

“No hemos pedido subsidios por el diésel: hemos pedido medidas concretas para sostener la operación y el empleo formal“, indicó su presidente, Marcos Carter.

El dirigente precisó que en marzo pasado presentó al Ministerio de Hacienda y de Transportes una propuesta para hacer frente al bencinazo, donde destacan la instauración de vías exclusivas, una agenda con financiamiento de urgencia con aval del Estado y la eliminación de peajes diferenciados, consignó CNN Chile.

El gremio aseveró que Jorge Quiroz se comprometió a tomar nota de sus inquietudes, pero acusaron que hasta ahora no hay un avance y el transporte interurbano sigue sin ser considerado en las medidas de contingencia, apuntando principalmente a su par de Transportes, Louis de Grange.

“Hemos tenido un biministro ausente ante los problemas de nuestra industria. (…) Si se comprometió, que cumpla”, dejó en claro el presidente de Fenabus.