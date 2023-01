Escuelas públicas designan directores más efectivos gracias al sistema de Alta Dirección Pública

10 de Enero de 2023

Un estudio señaló que el nombramiento de directores a través de este sistema aumentó la probabilidad de que maestros mal evaluados fueran despedidos y también aumentó los puntajes de las pruebas SIMCE y PSU de los estudiantes.

Compartir

El 2011 se estableció la selección de directores de escuelas públicas a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), en el marco de la promulgación de la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, en una medida que habría sido clave para mejorar la efectividad en la gestión de los establecimientos.

Así lo demostró un estudio realizado por el académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio MIPP Pablo Muñoz y el académico Mounu Prem, quienes analizaron el impacto de la selección de directivos por este sistema en el desempeño escolar, con su paper “Managers’ Productivity and Recruitment in the Public Sector”.

Los investigadores explicaron cómo una reforma del servicio civil en Chile cambió la efectividad de un grupo vital de administradores del sector público: los directores de escuelas.

Para estimar la efectividad de los directores, usaron un panel de datos a nivel de estudiante-año-materia. Este panel abarca el período de 2011 a 2016 y tiene información sobre las calificaciones de los cursos específicos de cada materia para todos los estudiantes, desde el primero hasta el duodécimo grado.

Luego, complementaron este conjunto de datos con un censo nacional de docentes que contiene información valiosa sobre las materias específicas y las aulas que imparten cada año, así como sus características, como género, edad, tipo de título, horas de contrato.

Los resultados del estudios

En primer lugar, los resultados del análisis sugieren que el nombramiento de directores electos bajo el nuevo sistema de selección aumentó la calidad promedio de estos. Asimismo, la reforma aumentó la probabilidad de que maestros mal evaluados fueran despedidos y también aumentó los puntajes de las pruebas SIMCE y PSU de los estudiantes.

“La evidencia sugiere que parte de esto tiene que ver con que hay un mejor clima, en el sentido que los profesores reportan estar más contentos con el director”, detalló el académico Pablo Muñoz.

A esto se sumó que “también hay menos reclamos de los padres a la Superintendencia de Educación en las escuelas en donde se adopta esta política”. También, una menor rotación de profesores que son de alta calidad de acuerdo a sus puntajes de evaluación docente. “O sea, también pareciera que la política afecta la composición del cuerpo docente”, dijo el investigador.

En términos de equidad, un cálculo preliminar sugiere que el impacto de la reforma en la efectividad de los directores redujo la brecha de calificaciones entre cursos públicos y privados en alrededor de un 10%.

De acuerdo a los autores del estudio, las escuelas públicas designan gerentes más efectivos después de aumentar la competitividad y la transparencia de su proceso de selección. En este sentido, los resultados mostraron que mejores políticas de contratación pueden mejorar la prestación de servicios en el sector público, a pesar de los esquemas salariales rígidos.

Muñoz comentó que los beneficios del sistema de ADP “son básicamente que se puede evaluar la efectividad de una política que no es menor y que significa un gasto del Estado“. En términos educativos, relevó el académico del DII, “poner atención al liderazgo dentro de las instituciones públicas, en este caso directores de escuela, tiene el beneficio de saber que lo que sea que ellos hacen, es a escala de toda la comunidad escolar, en este caso profesores, padres y estudiantes”.