Ex ministro Raúl Figueroa: “Se utilizó la pandemia como una palanca política para acceder al poder”

23 de Enero de 2023

El ex titular del Mineduc reflexionó sobre la crisis educacional, marcada por las consecuencias dejadas por el cierre de las escuelas en la pandemia.

Compartir

El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, reflexionó sobre las críticas que recibió en su momento por buscar la reapertura de las escuelas durante la pandemia de COVID-19, las que permanecieron casi dos años sin tener un funcionamiento pleno.

El ex secretario de Estado debió pasar por una acusación constitucional por impulsar el retorno de las actividades presenciales, el que era rechazado por el Colegio de Profesores y la entonces oposición.

En medio de los esfuerzos del actual Gobierno y de los expertos para recuperar los aprendizajes y convivencia perdida durante esos meses, el académico deslizó que los cuestionamientos que surgieron hacia la apertura de los colegios tenían un sentido político.

“El servilismo político que hubo hacia ciertos grupos de presión durante la pandemia fue muy fuerte y si el político no deja de lado ese servilismo rápidamente, el tema educación no se va a superar y en ese sentido, creo que es bueno que se reconozca las faltas y se avance en poner a la niños en el fondo de las preocupación”, expresó el ex ministro a Radio ADN.

La presiones para no abrir los colegios

Raúl Figueroa recordó además las presiones que debió enfrentar, que le dificultaron la tarea de abrir las escuelas con anterioridad.

“Habían cosas bien evidentes, un temor en la ciudadanía, pero ese temor que entiendo y justifico, no tuvo como contraparte del mundo político, un objetivo de ir controlando ese temor”, señaló.

En ese sentido, el ex ministro comentó que “a mi juicio, se utilizó la pandemia por cierto grupos como una palanca política para acceder al poder y eso en educación se hizo muy claro, porque grupos de interés específico, el Colegio de Profesores, que está muy capturado, tuvo un tranza con ciertos grupos en el Parlamento y entendieron que había una posibilidad de tensionar y desacreditar una acción del gobierno que era compleja“.

En cuanto a las acciones tomadas por las actuales autoridades de Mineduc, Figueroa comentó que el consejo transversal para la Reactivación Educativa es “un gran paso” para superar la crisis, aunque precisó que es necesario establecer metas y urgencias claras para contar con una propuesta lista antes de marzo.