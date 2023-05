Mario Marcel toma distancia de la condonación del CAE y profundiza el quiebre del oficialismo

3 de Mayo de 2023

La eliminación de la deuda por el Crédito con Aval del Estado es una de las promesas del Gobierno de Gabriel Boric.

Compartir

Durante los últimas semanas, en la antesala de las elecciones del 7 de mayo para formar el Consejo Constitucional, el Frente Amplio ha iniciado una arremetida en contra del Gobierno para cumplir con la promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que mantiene endeudados a más de 1 millón de chilenos y chilenas con montos millonarios por sus estudios en educación superior.

En julio del año pasado, por ejemplo, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, afirmó que el Ejecutivo tiene presupuestado presentar una fórmula durante el 2023, sin embargo, el rechazo a la Reforma Tributaria en el Congreso Nacional ha interferido en los planes de la administración del presidente Gabriel Boric.

Diputadas como Emilia Schneider, Gael Yeomans y Camila Rojas han manifestado su preocupación frente al tema y están a la espera de lo que haga el Ejecutivo para cumplir con lo prometido por el ministro y el propio mandatario durante su primer año de gestión.

Hace unos días presentaron un proyecto de resolución con medidas administrativas en el parlamento para que el presidente Boric cumpla con una de las promesas.

“A la fecha, son más de 1 millón 110 mil los estudiantes que han recurrido al Crédito con Aval del Estado para financiar sus carreras. Este volumen de acceso ha significado, en estos 17 años de existencia del crédito, un alto nivel de endeudamiento estudiantil y un fuerte incentivo a la mercantilización y privatización de la educación superior y una alta carga para el Estado, el que a la fecha ya ha recomprado más de la mitad de los créditos cursados”, dice la moción de las legisladoras.

Marcel y la condonación del CAE

En este escenario de presiones, el ministro de Hacienda dejó en claro que la negativa a la Reforma Tributaria que presentó el Gobierno de Gabriel Boric conspira con esta iniciativa.

“Yo me pregunto, dado que hubo una mayoría para aprobar esta moción en el Congreso (la resolución por condonación del CAE), cuántos de esos 99 votos vienen de diputados que votaron en contra de la reforma tributaria. Aquí hay que ser serios, si no tenemos todavía resuelto el financiamiento para aumentar la PGU a $250 mil, que creo que todos con la mano en el corazón vamos a reconocer que es algo más prioritario que la condonación del CAE. Si no tenemos todavía si quiera resuelto eso, cómo podemos pensar en resolver el tema del CAE“, dijo Mario Marcel.

“La ausencia de mayores ingresos fiscales producto del rechazo de la reforma tributaria, impide que se hagan muchas cosas, no solamente el tema del CAE. No permite el aumento de la PGU, no permite acelerar la reducción de las listas de espera en los hospitales, no permite implementar una ampliación significativa o la universalización de la sala cuna, no permite cumplir con todos los compromisos y todas las inversiones que se quieren hacer en seguridad ciudadana”

“Quizás estos periodos previos a las elecciones generan un exceso de voluntarismo, pero vamos resolviendo las cosas una a una. A estas alturas, si se hubiera aprobado la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, ya tendríamos avanzada la mitad de la discusión en el Senado… Hoy con una reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados no hay financiamiento para una medida de esas características“, cerró en radio Universo.