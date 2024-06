“Difícilmente podría haber recursos para eso”: el cortocircuito entre Marcel y el Frente Amplio por subsidio a las cuentas de luz

25 de Junio de 2024

Pocos minutos antes de que el titular de Hacienda acusara una falta de recursos para un posible aumento del subsidio eléctrico, la directiva del partido oficialista llamó a generar impuestos a las industrias contaminantes y a mineras, que generarían una inyección de cerca de US$120 millones al sistema.

“Sólo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

Con esas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel (ind), se cerró a la posibilidad de aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas debido al alza en las cuentas de la luz, que se registrará a partir del 1 de julio. En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal argumentó que existen iniciativas pendientes de analizar antes de abordar este beneficio. “Cada cosa tenemos que ir resolviéndola a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración. En discusión, actualmente, está el proyecto sobre cumplimiento tributario que permitiría, en principio, financiar el aumento de la PGU y el aumento de la inversión en seguridad ciudadana”, detalló.

Marcel indicó que, siguiendo la ley que descongela las tarifas de la energía, se constituyó una mesa de trabajo con parlamentarios, representantes de la industria eléctrica y el Ministerio de Energía. “En materia de tarifas eléctricas, subsidios al pago de la electricidad, se barajaron algunas alternativas en la discusión del proyecto de ley. Pero como en esa oportunidad no se logró ir más allá de lo que se fijó en ese momento, es que la propia ley se fijó en la constitución de esa mesa”, señaló el secretario de Estado.

Pese a haber sido tajante, en la interna, el ministro de Hacienda está abierto a encontrar maneras de generar nuevos recursos para un aumento en el subsidio eléctrico. Quien defiende la ampliación de los beneficios es el titular de Energía, Diego Pardow (CS), amenazado por la oposición de una posible interpelación.

“Es imprescindible dar nuevos pasos”: la presión del Frente Amplio por el subsidio eléctrico

Pocos minutos antes de la intervención de Marcel, la directiva provisoria del Frente Amplio (FA) —que este viernes se transformará oficialmente en partido político— levantó la voz ante el alza de las cuentas de la luz. “El inédito subsidio eléctrico dirigido a 1,5 millones de familias más vulnerables del país fue un primer paso para amortiguar las alzas”, comenzaron señalando en un comunicado.

“Sin embargo, es imprescindible dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles para que, en pleno invierno, más familias no se vean afectadas por los ajustes tarifarios en el sistema eléctrico”, plantearon desde el FA.

En ese sentido, desde la colectividad oficialista detallaron tres propuestas para lograr ampliar el subsidio eléctrico. La primera es el aumento de impuestos a la generación de energía contaminante, pasando de US$5 por tonelada a US$10 por tonelada. Según los cálculos de la mesa, esto “podría recaudar 40 millones de dólares al año”.

La segunda iniciativa consiste en el aumento del cargo por servicio público para mineras y grandes industrias, “aumentando 1 peso por kwh el cobro por servicio público”. Con esta medida, proyectan recaudar “40 millones de dólares anuales más”. En tercer lugar, el Frente Amplio propone la inyección de otros 40 millones de dólares desde el fisco.

Desde el partido se manifestaron “disponibles” para discutir “mecanismos complementarios” para moderar las alzas de la luz. “Se trata de una problemática urgente, sobre la que profundizar las acciones de Gobierno que han apuntado a enfrentar la inflación”, afirmaron.

“Nos parece relevante no perder de vista el problema de fondo sobre el precio de la electricidad. Esto ha significado la acumulación de una deuda que hoy asciende a 6 mil millones de dólares, por la decisión política transversal de frenar el alza de la electricidad en época de estallido social y pandemia. A la vez que avanzar en los procesos de conversión de la matriz energética limpia y económica, para no depender de políticas de subsidios”, cerraron.

El presidente de la directiva provisoria del Frente Amplio, Diego Ibáñez, comentó que “debemos seguir haciendo esfuerzos por controlar la inflación y para eso frenar el alza de las tarifas eléctricas es fundamental. Todos los actores tienen que hacer esfuerzos, sobre todo quienes más tienen”.

“Para eso hemos propuesto que se aumente el subsidio para que esto no impacte a la clase media ni a los que menos tienen. Esto, mediante una recaudación extra por parte de las generadoras eléctricas que hoy pagan 5 dólares por tonelada de CO 2 para que ahora paguen 10 dólares por tonelada de CO 2 . Sabiendo que en el mundo entero estas mismas generadoras pagan cerca de 30 dólares por tonelada”, agregó el diputado.

Ibáñez señaló que “de esta forma se dispone de recursos para inyectarlos en subsidio y permitir que se frene el alza de las tarifas eléctricas y a la gente no se le aumente la cuenta a fin de mes”.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (FA), integrante de las comisiones de Energía y de Hacienda de la Cámara, llamó al Ejecutivo a reunirse con esas instancias “para construir un acuerdo con ambas cámaras, para poder aumentar el subsidio con mecanismos de financiamiento sobre la mesa”.

“Necesitamos llegar con urgencia a las familias que hoy lo necesitan, que se les van a ver aumentadas sus cuentas de la luz. Y, lógicamente, como es un servicio básico, también debemos responder con toda la energía y unidad, desde el Congreso y el Gobierno”, insistió.

“El ministro de Hacienda tiene razón, pero…”: las dispares reacciones a la polémica por las cuentas de la luz

Las palabras de Mario Marcel también hicieron eco en las fuerzas políticas del Socialismo Democrático. A juicio del senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la comisión de Energía, “el ministro de Hacienda tiene razón cuando dice que hay que llegar más recursos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. Pero también hay que hacer un esfuerzo político y técnico”.

“Por eso, hay una mesa dedicada a ese tema por ley, para que propongamos, ya sea por la vía de la disminución del IVA, fondos soberanos, un impuesto verde a la emisión de carbono u otras vías, llegar lo antes posible a mecanismos nuevos de financiamiento. Ojalá esto nos permita llegar al 70% de los hogares que significa la clase media en Chile, que hoy está abandonada”, dijo el parlamentario.

Castro agregó que la instancia que lidera está elaborando iniciativas “a muy corto plazo” para enfrentar esta problemática. “No hay que cerrarse a ninguna alternativa. Porque no puede pasar el invierno con un daño y un severo castigo a los sectores medios, que pagan entre $30 mil y $50 mil de cuenta de luz eléctrica. Esto se va a ver aumentado hasta en un 50% de aquí a enero próximo”, advirtió.

En un tono parecido, el diputado Marcos Ilabaca (PS) cuestionó que en el caso de las Isapres se dio un plazo “para ponerse al día y poder pagar. Pero para los chilenos, que hoy día tienen que enfrentar este momento difícil, no hay dinero”.

“Creo que el Gobierno debe reestudiar su postura. Tenemos que ver de qué manera beneficiamos, no solamente a las personas más vulnerables en nuestro país, sino a la mayor cantidad de chilenos que lo están pasando mal”, añadió el autor del proyecto para que deudores de cuentas de la luz puedan acceder a subsidios.

Según la senadora Yasna Provoste (DC), “el ministro de Hacienda estuvo activo, pero los aportes son insuficientes. Porque 20 millones de dólares se colocan para crear este subsidio para enfrentar las alzas en las cuentas de la luz, pero el Gobierno colocó 230 millones de dólares para el Mepco o 100 millones de dólares para el subsidio de agua potable”.

“Queremos que las cuentas de la luz tengan la misma posibilidad de subsidio que se tiene para otros servicios básicos. Eso depende de Hacienda y no de Energía”, sostuvo la jefa de bancada DC en Radio Pauta.

En la oposición, en tanto, valoraron la disposición del Ejecutivo para aumentar el subsidio eléctrico. Sin embargo, para la diputada Marlene Pérez (ind-UDI), “parece impresentable que el ministro Marcel condicione este aumento con un pacto fiscal. Lo importante es que el Gobierno comprenda que tienen una tremenda responsabilidad, que tienen que avanzar el contrato renovable y renegociar los contratos caros y fósiles”.

Su par Natalia Romero (ind-UDI) lamentó que “hasta el momento, el Ejecutivo no ha presentado ninguna propuesta concreta. Si bien agradecemos el subsidio que va a beneficiar al 40% más vulnerable pero que es postulable, queda a la deriva la clase media y sobre todo las pymes, que van a tener que traspasar obligatoriamente el aumento del valor de la electricidad en los productos que ellos venden”.

“Por tanto, exigimos que el Ejecutivo presente una propuesta que sea beneficiosa sobre todo para la clase media y también para la pequeña y mediana empresa”, emplazó.