Amplían alcance de Cauce, iniciativa que vincula a estudiantes de liceos con empresas

6 de Septiembre de 2023

El programa de CPC e Inacap fue lanzado en la región de Ñuble, permitiendo que estudiantes de 3° y 4° medios hagan prácticas en empresas.

Compartir

Con el objetivo de vincular a alumnos que cursan los últimos años de enseñanza media con el mundo laboral, el programa Cauce, que nace de una estrategia entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, aterrizó en la región de Ñuble ampliando su alcance en Chile.

“Alrededor de un 25% de los estudiantes técnicos profesionales no logra conseguir una práctica acorde a lo que estudia, por lo que no puede titularse. Nuestro objetivo es que todos los alumnos de liceos realicen una práctica y se puedan graduar. Muchos seguirán estudiando, pero queremos que los que decidan no hacerlo cuenten con una oferta laboral de una empresa que ya los conoce”, afirmó el presidente de Cauce, Sandro Solari.

La iniciativa –lanzada en la última versión de Enade– se basa en un análisis detallado del estancamiento de la productividad en nuestro país. Con ese diagnóstico relevó un aspecto clave: que los estudiantes fortalezcan sus aprendizajes a través de la experiencia de conocer, en terreno, cómo se desarrolla el trabajo en un escenario real.

El intercambio de experiencias con colaboradores y el día a día con las funciones productivas resultan fundamentales para una mejor formación y eventual continuidad en las empresas involucradas.

Solari agregó que “en todas nuestras actividades empresariales, el ‘factor humano’ es lo que hace la verdadera diferencia; es nuestra principal fuente de diferenciación y competitividad. Por ello, estamos convencidos de que este programa ayudará a las empresas y hará que sus trabajadores se sientan orgullosos de estar ayudando a construir una mejor empresa y un mejor país”.

Cauce considera un trabajo directo con los liceos y potencia la conformación de una red de colaboración de empresas que abren las puertas a los estudiantes permitiéndoles que tengan experiencias tempranas de aprendizaje en el puesto de trabajo. Hasta ahora, establecimientos de educación media técnico profesional de todo Chile forman parte de la iniciativa que tiene cerca de cuatro mil estudiantes que participan en actividades con empresas como visitas, charlas y programas de alternancia con Inacap y a ello se suman las posibilidades de realizar pasantías en las empresas adscritas.

Alberto Salas, presidente de Inacap, recalcó que “Cauce es un ejemplo de cómo el mundo de la educación al trabajar colaborativamente con las empresas potencia la entrega de más oportunidades para los jóvenes, permitiendo la incorporación de nuevos talentos a las empresas. Desde la Alianza Inacap-CPC estamos convencidos que iniciativas como estas relevan el importante aporte que la formación TP tiene para que Chile alcance su desarrollo, siendo un motor de movilidad social”.

La lista de empresas que se han sumado al trabajo en red con el programa Cauce sigue creciendo. Hasta ahora son más de 60 y abarcan diferentes sectores productivos a lo largo del país. Destacan las empresas Agrosuper, GTD, Komatsu, Kaufmann, COPEC, Banco Internacional, Falabella, de Chile, Sodimac, CMPC, Arauco, DHL, Nestlé, entre otras.

Para el rector de Inacap, Lucas Palacios, conectar a los alumnos con el mundo laboral tiene un valor único, que les permite mejorar su formación temprana. “Cuando un estudiante conoce en terreno cómo funcionan las empresas, cómo se desenvuelven sus colaboradores y cuál es el impacto del trabajo que ejecutan, su motivación por aprender aumenta. Esto no sería posible sin el compromiso de las empresas que abren sus puertas a quienes representan el futuro de la productividad en Chile”.

En la instancia de lanzamiento en Chillán, el director de Operaciones de DHL Danilo Marchant, destacó que “nosotros estamos convencidos de que podemos cambiar la vida de las personas a través de la conexión, de estar integrados. A través de la educación, a través de la formación constante, podemos lograr grandes caminos. Entonces la invitación a todos los jóvenes es que este es el inicio del camino”.

Cauce ya se está desarrollando en liceos de todo el país y la meta es que crezca hasta alcanzar 50 mil estudiantes al año 2030, conformando así la principal red de empresas que colaboran en pro de la empleabilidad de los estudiantes técnicos profesionales.