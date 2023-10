Mujeres STEM: Lanzan programa que beca con un 50% de arancel a todas las que se matriculen en carreras tecnológicas

17 de Octubre de 2023

La iniciativa pionera de Inacap incluye una alianza con el ministerio de la Mujer y Equidad de Género que, adicionalmente, entregará cien becas del 100% a beneficiarias de programas del ministerio con foco en jefas de hogar.

Como incentivo para que más mujeres se atrevan a entrar a estudiar carreras relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), Inacap lanzó su Programa Mujeres STEM, que consiste en becas del 50% del arancel.

Esto en contexto de que, si bien el 53% de quienes ingresan a la educación superior son mujeres, apenas un cuarto de ellas lo hace a carreras STEM. Una realidad que aumenta la brecha de género en varias dimensiones, ya que se trata, justamente, de las carreras con mejores perspectivas de empleabilidad, salarios y desarrollo profesional.

Mujeres STEM beneficiará a todas las mujeres que se matriculen en cualquiera de las 14 carreras tecnológicas del Centro de Formación Técnica de Inacap en todas las regiones de Chile, por el periodo de duración formal de las carreras, es decir, cuatro semestres.

La iniciativa contempla seguimiento académico y apoyo para que las beneficiarias progresen exitosamente en su tránsito por la educación superior.

“Este programa recoge las ganas, las aptitudes y el mérito de todas las mujeres de Chile que quieran entrar en el mundo STEM, con la capacidad formativa que tenemos para que Chile tenga más mujeres TP. Este es un trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, por eso la invitación es atreverse a estudiar carreras cortas, modernas, con alta empleabilidad. Atributos que no pueden tener sesgo de género ni de ningún tipo”, declaró el rector de Inacap, Lucas Palacios.

En paralelo al programa, la Institución firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para que Inacap entregue una beca de 100% de matrícula y arancel a 100 mujeres participantes en programas de dicho ministerio, con foco en jefas de hogar, que ingresen en las mismas carreras.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que “estamos muy contentas por esta iniciativa de que permitirá que más niñas y que más mujeres se integren a las áreas STEM. En Chile, más de un 40% de los hogares los lidera una mujer sola, que necesita que todas las instituciones, públicas y también las privadas, como Inacap, puedan apoyarlas. Por lo tanto, esperamos que este sea el inicio de una muy fructífera relación institucional en que nos la juguemos tanto por la autonomía económica de las mujeres como por el desarrollo del país, a través de las mujeres en las áreas STEM”.

En tanto, el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, agregó que “la incorporación de más mujeres en las disciplinas STEM no es un tema de nicho ni que separa a hombres y mujeres. Esto es algo que nos beneficia a todos, porque hay sectores que simplemente no pueden seguir creciendo si no ingresan más mujeres. Nuestro país debe redistribuir, desarrollar una matriz productiva más sólida y también necesita crecer económicamente, y para ello es fundamental que más mujeres se inserten en disciplinas más productivas, como las STEM”.

Durante la ceremonia, a la que también asistieron la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco; el jefe de la División de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior del Mineduc, Gonzalo Donoso; y la concejala de la Ilustre Municipalidad de La Florida, Alejandra Parra, se entregaron las primeras becas del 50% a estudiantes de la Educación Media Técnico Profesional que se matricularon en Inacap para estudiar carreras STEM a contar de 2024.

Las carreras del Programa Mujeres STEM