Conoce las carreras de informática y ciberseguridad que Inacap incorporó a su oferta académica 2024

30 de Octubre de 2023

La industria tecnológica requiere cada vez más de profesionales, y con el fin de dar un acceso a profesiones con mayor empleabilidad, la institución de educación técnico profesional decidió añadir esta Trayectoria Formativo Laboral.

Inacap lanzó una nueva Trayectoria Formativa Laboral (TFL) de la ruta Informática – Ciberseguridad: con las carreras de Analista programador impartida en el Centro de Formación Técnica, e Ingeniería en Informática e Ingeniería en Ciberseguridad en el Instituto Profesional.

Esto significa que el estudiante que termine los cuatro semestres de Analista Programador puede continuar con sus estudios, eligiendo entre Ingeniería en Informática o Ingeniería en Ciberseguridad, carreras con empleabilidad por sobre el 90% y con ingresos promedios de $1.200.000 al primer año de egreso.

“Decidimos incorporar esta TFL a la oferta académica ya que la demanda de profesionales en términos de ciberseguridad es tremenda. Organizaciones públicas y privadas, usuarios finales de productos y servicios, enfrentan amenazas digitales. Por ello, a nivel mundial se necesitan 3,5 millones de profesionales en esta materia con miras a 2025”, declaró a EL DÍNAMO Gonzalo Labra, director del Área Tecnologías de Información y Ciberseguridad de Inacap.

Este se confirma con las cifras entregadas por Microsoft Chile, quienes desarrollaron junto al Centro de Innovación UC la Hoja de Ruta de Transformación Digital para la Reactivación Económica y que muestran que mientras en 2021 se analizaban diariamente 29 trillones de señales potencialmente riesgosas a nivel global, en 2022 esa cifra aumentó a 43 trillones.

Un estudio realizado por Entel / Ocean durante 2022 complementa estos datos, al indicar que el costo de los ciberataques alcanza aproximadamente los 7.700 millones de dólares al año.

Detalle de las carreras

Tanto Analista Programador, como Ingeniería en Informática e Ingeniería en Ciberseguridad se componen de tres Áreas Formativas: Formación de Especialidad, Disciplinas Básicas y Formación para la Empleabilidad.

En la Formación de Especialidad de Analista programador, las asignaturas están centradas en la programación de aplicaciones en diversas plataformas; el diseño y programación de bases de datos; así como la creación y diagramación de componentes de sistemas informáticos utilizando metodologías ágiles o adaptativas. Además, se incluye una línea curricular dedicada a la infraestructura, que capacita a los estudiantes para preparar y configurar entornos operativos para aplicaciones informáticas.

En el caso de la Ingeniería en Informática, las asignaturas de especialidad se centran en las tecnologías de la información y la comunicación en un contexto dinámico, lo que facilita el desarrollo de habilidades para el diseño de soluciones informáticas, especialmente en el ámbito del análisis y la gestión de información, así como la gestión y evaluación de proyectos informáticos integrales.

Mientras que, en la Ingeniería en Ciberseguridad, las asignaturas de especialidad se llevan a cabo a través de un enfoque centrado en la detección y mitigación de incidentes, así como en la evaluación y gestión de riesgos. Todo ello con el objetivo primordial de asegurar la continuidad de los negocios y la salvaguardia de los activos críticos frente a amenazas y ataques que se originan a nivel global, afectando aplicaciones y recursos informáticos.

Además de su pericia en la respuesta a incidentes y la gestión de riesgos, el Ingeniero en Ciberseguridad también destaca por su capacidad para diseñar e implementar estrategias de ciberseguridad en conformidad con las normativas legales vigentes.

“A diferencia de lo se piensa, las carreras de informática requieren un alto nivel de análisis. El pensamiento crítico y analítico es muy requerido para este tipo de carreras por la lógica que la programación se requiere. De todas maneras, si una persona considera que no tiene esas competencias, no es que no pueda estudiar alguna de estas carreras, pues nosotros la formamos. Claro que con esas habilidades de base sí se le hará mucho más fácil”, explicó Gonzalo Labra.

Para finalizar, el director de Área Tecnologías de Información y Ciberseguridad de Inacap invitó a estudiar estas carreras “ya que tienen un alto índice de empleabilidad y una gran demanda en el mercado. Además de que son carreras de proyección internacional, nosotros tenemos estudiantes egresados que están desempeñándose en España y Estados Unidos”.