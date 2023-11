“Próxima semana es clave para el retorno a clases”: ministro Cataldo sobre la consulta de los profesores de Atacama

9 de Noviembre de 2023

El titular de Educación espera un resultado positivo en la consulta donde se ratificaría el fin de las movilizaciones.

Compartir

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se mostró optimista de que las bases apoyarán el acuerdo alcanzado con los profesores de Atacama para el retorno a clases en la región, tras el paro docente que se prolonga por más de dos meses

Luego de la reunión que sostuvo ayer con los dirigentes del magisterio en la Región de Atacama, donde se alcanzó un principio de acuerdo, el secretario de Estado recordó que “hoy día ellos van a tener asamblea. Van a validarlo con sus bases y nosotros creemos que va a salir bien“.

En diálogo con Tele13 Radio, el titular de Educación destacó que en la cita del miércoles “pudimos ponernos de acuerdo en ciertos criterios y cómo los vamos a abordar“.

Dijo que, entre otros aspectos, se acordó crear comités de evaluación en las escuelas, con el propósito de “atender en el menor tiempo posible” aquellos casos en que se detecten brechas.

Respecto del cierre del año escolar y el retorno a clases, dijo que este último sería “en una fecha pronta”.

“Está dentro de los rangos que habíamos contemplado y les habíamos propuesto la semana pasada“, dijo sobre el la vuelta de los escolares a los colegios.

Ministro Cataldo visitará Atacama

En la entrevista, el ministro Nicolás Cataldo confirmó su compromiso con los docentes de visitar la Región de Atacama la próxima semana.

De hecho, según aseguró el secretario de Estado, “la próxima semana es clave para el retorno a clases“.

Junto con eso, realizó una evaluación del conflicto que se vive con el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, sosteniendo que el origen de la crisis “está claro” y lo atribuyó a “problemas de infraestructura, de administración y de recursos”.

También apuntó a “un abandono consecutivo por parte del Estado a una problemática que estaba ahí. Por lo tanto, pedirle a los parlamentarios de todos los sectores que no intervengan, que no opinen, es francamente pedirles que no hagan su trabajo, porque ellos son representantes y también fiscalizadores”,.

En esa misma línea, Nicolás Cataldo alertó de la inconveniencia de que “esto escale al punto que comiencen a darse pugnas locales. Creo que ahí es cuando se comienza a tensionar innecesariamente un cuadro que ya en sí mismo tenía todos los elementos para ser muy tenso“.

“Ahí de pronto lo que falta, es que las voluntades se pongan en función de una búsqueda de solución“, concluyó el ministro de Educación.