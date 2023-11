Educación Superior: todo lo que tienes que saber sobre las becas estatales y privadas

29 de Noviembre de 2023

Tras finalizar el proceso de rendición de la PAES, viene el proceso de Admisión 2024, por lo que aquí te contamos todo lo que tienes que saber en cuanto a financiamiento de la Educación Superior.

Hoy finaliza el periodo de rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en todo el país, mecanismo permite el ingreso de los estudiantes a la Educación Superior.

Como cada año, desde el Gobierno se ofrece una serie de créditos y becas para acceder a la formación profesional, mientras que desde las propias casas de estudios también están disponibles créditos que permiten financiar las carreras.

Según cifras actuales, más de 100.000 personas pagan sus carreras profesionales combinando créditos estatales con beneficios privados lo que les permite, en algunos casos, lograr hasta el 100% de financiamiento. De esta forma, y de cara al proceso de Admisión 2024, desde la Fundación por una Carrera se habilitó un buscador de becas con la información de más de 700 ayudas entregadas por el Estado, establecimientos de educación superior, municipalidades, cajas de compensación y otras instituciones para que los estudiantes puedan acceder a ellas.

En la misma línea, el buscador también ofrece financiamiento en alojamiento, transporte, alimentación, materiales para las carreras, salas cuna, entre otros beneficios postulables y complementarios.

“Destacamos, por ejemplo, la Beca Profesores para Chile de la Universidad de Los Andes, que busca fomentar las vocaciones a las carreras de educación con beneficio del 100% en el arancel y matrícula durante toda la carrera, además de un complemento de hasta 6 UF al 70% de la población de menores ingresos que obtengan beca del estado; o la Beca STEM de Inacap para estudiantes mujeres que se matriculan en carreras STEM en el Centro de Formación Técnica de dicha entidad universitaria”, comentó la directora ejecutiva de la Fundación, Valentina Gran.

Preguntas frecuentes sobre beneficios de Educación Superior

¿Puedo complementar becas?

Sí, la mayoría de los beneficios y créditos privados pueden ser complementados con beneficios estatales, logrando hasta el 100% del financiamiento de tu carrera.

Desde la Fundación por una carrera recomiendan a los estudiantes postular a más de una beca, puesto que varias pueden ser complementarias.

“Las becas privadas permiten complementar a las becas que entrega el Estado. Además, al tener diferentes requisitos a las becas estatales, son muy buena alternativa para quienes quedan fuera de la gratuidad o becas del ministerio”, aconseja Valentina Gran, directora ejecutiva de la fundación.

¿Los beneficios son sólo para estudiantes con excelencia académica?

No, muchas de las becas estatales y privadas no excluyen a los alumnos que no cuentan con un rendimiento sobresaliente. Tampoco es necesario obtener puntaje nacional para optar a algún beneficio.

¿Cómo funciona el buscador de becas?

Puedes ingresar al buscador de becas de la Fundación por una Carrera pinchando aquí. Una vez dentro, podrás acceder a la información de más de 700 becas estatales y privadas de educación superior y buscar las que más te convengan usando los filtros de la plataforma como carrera, región, tipo de institución, entre otros criterios.