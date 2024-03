VIDEO – Superintendencia de Educación ingresa denuncia contra colegio de Talca por estudiante que acusó bullying por TikTok

4 de Marzo de 2024

El caso se dio a conocer luego de que la joven pidiera a sus seguidores consejos para enfrentar el bullying.

La Superintendencia de Educación anunció que ingresó una denuncia de oficio en contra del Colegio Inglés de Talca, tras el caso de bullying expuesto por una joven a través de TikTok.

En dicha red social, la joven solicitó a los usuarios consejos para afrontar esta problemática que sufre de parte de sus compañeros, debido a que quedaban pocos días para volver a clases.

“Hola soy Pía, una alumna del Colegio Inglés de Talca, pasé a octavo básico y me hacen bullying“, comenzó diciendo en el registro que actualmente cuenta con más de 1,8 millones de reproducciones.

“La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”, mencionó. “Hacen cumpleaños y no me invitan o dicen que van a hacer tal fiesta enfrente mío y yo me siento mal” agregó.

Así mismo confesó que los grupos no la integran y aquello le ha sido muy difícil, ya que le ha afectado académicamente.

Denuncia por bullying al colegio de Talca

A través de X, el usuario Edgardo Lazo subió el video e hizo una crítica al respecto, diciendo que esta es “una realidad no muy ajena a otros colegios” y, también, cuestionó: “¿Qué se le dice a la Pía y a tantos niños en esta situación?”.

Respondiendo a este tweet, la Superintendencia de Educación anunció que: “”ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante”.

Eduardo, quien viralizó el video a través de X agradeció a la Superintendencia y agregó: “Espero que Pía pueda superar su problema. Ahora mismo en TV está saliendo el caso de otro niño víctima de bullying. Se tuvo que cambiar de colegio. Éxito y gracias”