La sincera confesión que hizo Kel Calderón sobre sus retoques estéticos

15 de Diciembre de 2022

"Solo confío en profesionales, porque sino la consecuencias pueden ser horrendas", advirtió la hija de Raquel Argandoña.

Compartir

La influencer Kel Calderón reconoció a través de las historias de su cuenta de Instagram que se aplica distintos retoques en su rostro, y dijo que lo hace con el propósito de prevenir el envejecimiento y controlar las manchas.

Como es su costumbre, la hija de Raquel Argandoña empleó esta aplicación para mantener un contacto más directo con sus más de 1,8 millones de seguidores.

Y fue precisamente mientras realizaba una sesión de preguntas y respuestas, que la egresada de Derecho abordó sin temor el tema. Aquello, luego de que le consultaran directamente: “¿Tienes algún retoque en tu cara?“.

La modelo y actriz de 31 años se demoró nada en responder a la pregunta de manera muy directa.

Para comenzar, Kel Calderón reconoció que “me pongo vitaminas en toda la cara cada tres meses“.

Reveló que, además, “me hago dos láser al año para controlar las manchas“.

Y la hermana de Nano Calderón no había terminado de contar qué retoque se ha hecho, porque a lo anterior añadió que “me he puesto unas gotitas de bótox en las líneas de la frente (antes de que se conviertan en arrugas)”.

Prevenir el envejecimiento

La celebridad de internet admitió a sus seguidores que “no tengo problema con ir haciéndome cositas pequeñas para prevenir daño o envejecimiento a largo plazo“.

En ese momento Kel Calderón fue enfática en recalcare la necesidad de acudir a un buen profesional para realizarse todos estos retoques.

“Solo confío en profesionales, porque sino la consecuencias pueden ser horrendas“, advirtió a quienes pensaban seguir sus consejos de belleza.

En ese mismo sentido, Raquel Calderón Argandoña, o simplemente Kel, aconsejó a sus seguidores que antes de aplicar cualquier tratamiento o crema se hagan ver por un dermatólogo profesional.

“A veces es más caro que atenderse con personas que hacen cursos random, pero creo que vale la pena“, aseguró.