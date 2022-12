El “palo” de Francisca García-Huidobro a Julián Elfenbein por María Elena Swett

16 de Diciembre de 2022

Aunque Francisca García-Huidobro dejó entrever que el romance entre el animador y la actriz sería cierto, luego dejó en claro que "es lo que dicen los cahuines".

Compartir

La actriz y animadora Francisca García-Huidobro lanzó un comentario sobre Julián Elfenbein y María Elena Swett que no pasó desapercibido para nadie en Socios de la Parrilla.

Ocurrió en el quincho con la sección “El hombre casi perfecto”, donde junto a Ingrid Cruz tuvieron que escoger entre los actores Álvaro Rudolphy y Benjamín Vicuña. Ambas eligieron al primero por ser un hombre alto y grande.

Dicho actor también fue ganador frente a Felipe Braun, Cristián de la Fuente y Martín Cárcamo. Dentro del juego, el único que pudo destronar al actor, para la ex conductora de Primer Plano, fue su colega y amigo Julián Elfenbein, no así para Ingrid Cruz, quien confesó tener mucha química con Rudolphy.

En ese entonces, Cruz reveló que cuando le tocaban escenas con Álvaro Rudolphy, Jorge Zabaleta le escribía para molestarla y así igual cuando al actor le tocaba ser pareja en ficción con María Elena Swett.

¿Es oficial el romance entre Julián Elfenbein y María Elena Swett?

Fue en dicho momento que Francisca García-Huidobro reconoció que “molesta” a Julián Elfenbein con Swett, dando a entender que el romance entre el rostro de Chilevisión y la actriz sería cierto, pese a que no se ha confirmado oficialmente.

“De hecho no le dirijo la palabra hace como tres semanas“, aseveró la actual jurado de Yo Soy.

Jorge Zabaleta le consultó por qué había tomado esa decisión, a lo que la invitada respondió que “a mí esas cosas me pican. Me dan celos. Soy El perro del hortelano, no como ni quiero que coma nadie. No quiero que ande con nadie, quiero que esté solo como yo“.

Aún así, Francisca García-Huidobro quiso dejar en claro que no estaba confirmando el romance entre Julián Elfenbein y María Elena Swett. “No me consta, pero es lo que dicen los cahuines“, dijo, para luego continuar con el programa.