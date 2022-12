El sentido mensaje navideño de Benjamín Vicuña a tres meses de la muerte de su padre

25 de Diciembre de 2022

El actor chileno dedicó una emotiva publicación a Juan Pablo Vicuña, quien falleció en septiembre a los 79 años.

Benjamín Vicuña Luco, actor de cine, teatro y televisión y empresario chileno, entregó un sentido mensaje de Navidad en recuerdo de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció hace tres meses.

En su cuenta de Instagram, el artista nacional publicó una imagen de las manos de su progenitor, recordando la conexión que ambos habían tenido a lo largo de sus vidas.

“Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar. Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas. Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: No estudies teatro, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño”, expresó.

Vicuña reflexionó sobre estas fechas y manifestó que “hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño. Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos”.

“Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos. Hoy también, es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa”, añadió.

En el cierre de su mensaje, el actor señaló que “hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz“.

La vida de Juan Pablo Vicuña

Juan Pablo Vicuña Parot murió en septiembre pasado a la edad de 79 años. Existen pocos datos sobre sus primeros años, aunque sus cercanos lo describieron como un fanático del rock and roll y de los números.

Se casó con Isabel Luco Morandé, con quien tuvo cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres: Carolina, María José, Juan Pablo y Benjamín. La pareja se separó cuando el actor tenía apenas cuatro años.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar de Argentina, Benjamín Vicuña comentó que la separación de sus padres fue radical, ya que nunca más los volvió a ver juntos. “Esa imagen del papá que ni siquiera quería acercarse a tu casa, te habla de un resentimiento, y de niño te das cuenta”, contó en la oportunidad.

Tras su separación, Juan Pablo Vicuña tuvo otras relaciones, entre ellas con Lucia Pinochet Hiriart, hija de Augusto Pinochet. Debido a esto fue, por un breve tiempo, yerno del ex dictador.