Di Mondo rechazó propuesta de matrimonio previo a su separación: “No fue romántico”

26 de Diciembre de 2022

Di Mondo cree que con Eric Javits debieron haber llegado antes al altar y que no debió "esperar tanto".

Edmundo Alberto Huerta Cordero, más conocido como Di Mondo, entregó nuevos detalles de su ruptura con Eric Javits, después de 16 años de relación.

En esta oportunidad, el influencer conversó con LUN, donde entregó mayores detalles de lo ocurrido con el diseñador de sombreros.

En medio de su relato, se remontó a 2021, donde desclasificó que Javits le pidió matrimonio, pero él rechazó dicha propuesta.

“El año pasado, Eric me pidió matrimonio, pero fue bien casual, no fue romántico. Eric no es romántico, pero lo pudo haber hecho mejor. Yo le dije de esa forma no, no. El anillo no me importa, pero sentí que fue demasiado casual. Tal vez, pudo haber dicho algunas palabras bonitas y ahí hubiese sido suficiente”, reconoció Di Mondo.

Desde su punto de vista, agregó, cree que debieron haber llegado al alta mucho antes y que no debió “esperar tanto”. Sin embargo, aseguró que aunque dicha ceremonia se hubiera concretado, la separación hubiera ocurrido de igual manera.

Los motivos del quiebre de Di Mondo con Eric Javits

En la misma entrevista, Di Mondo entregó mayores detalles del quiebre con Eric Javits después de 16 años, noticia que dio a conocer la semana pasada en el programa Pero Con Respeto, detallando que ocurrió el pasado mes de julio.

Ahora, recalcó que la diferencia de edad –Di Mondo tiene 39 y Eric Javits 66– efectivamente terminó pasándoles la cuenta.

“Él está en otro momento. No quiere salir tanto y todo lo que hacemos es bien intenso. Él quiere bajar el ritmo… Y yo estoy al revés. Todavía me siento muy joven y de alguna forma siento que estoy empezando mi vida, pero con madurez y experiencia”, explicó el influencer.

Sobre su futuro amoroso, Di Mondo admitió que “he salido con amigos a fiestas, pero no estoy buscando pareja. No estoy en esa parada en este momento. Mi corazón está abierto (a volver con Eric), pero también a conocer a otra persona“.