Mónica Pérez aclara entrevista a damnificado en Viña: “Jamás hubo intencionalidad en la pregunta”

27 de Diciembre de 2022

Mónica Pérez reveló que Humberto, el entrevistado, se comunicó con ella para decirle que jamás se sintió mal con su pregunta.

Mónica Ximena Pérez Marín, periodista de Canal 13, se refirió por primera vez a la comentada entrevista que le realizó un damnificado por los incendios en Viña del Mar el pasado viernes, durante la transmisión de T13 Central.

“Don Humberto, me contaba que lo perdió todo, que quedó con lo puesto (…) ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?“, fue la pregunta de la conductora de noticias que provocó la emoción del entrevistado.

Este momento se viralizó durante el fin de semana en redes sociales, generando un repudio generalizado. Durante este lunes, además, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informó que este momento ha recibido más de tres mil denuncias en los últimos días.

Por primera vez, Mónica Pérez alzó la voz y conversó con LUN sobre lo ocurrido, detallando que ese 23 de diciembre estuvo “todo el día en Nueva Aurora con Humberto, la señora Paty y otros integrantes de esa comunidad, donde todos son familia”.

“Se creó una confianza, hablamos bastante durante el día y en esas conversaciones tras cámaras, antes del despacho, habíamos hablado de la Navidad. Me contó lo que planeaban hacer en el sector con las familias, que iban a pasar Navidad juntos, con los parientes”, agregó la periodista.

Mónica Pérez y la criticada entrevista en Viña del Mar

El reloj marcaba las 21:25 horas del pasado viernes, cuando Mónica Pérez le preguntó a Humberto cómo iba a celebrar Navidad.

Sobre ese momento, la conductora de noticias de Canal 13 recordó que el entrevistado “se emocionó y yo también”, pero aclaró que “se emociona por otra cosa personal de él“, ya que “había sido un día duro para él”.

“Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté como rápido y me salí para no exponer su dolor“, aseguró Mónica Pérez.

Junto con eso, la comunicadora aseguró que “estaba tranquila porque le hice una pregunta de las que ya habíamos hablado” e insistió en que “jamás hubo intencionalidad en la pregunta, jamás haría algo así”.

Mónica Pérez reveló que Humberto la llamó el lunes en la mañana, luego del difícil fin de semana que vivió. Ahí, el entrevistado le dijo que estuviera tranquila porque “yo no me sentí mal ante su pregunta”.

“Me quedé más tranquila porque pese a todo lo que digan en redes sociales, que no tengo, lo que me importaba era saber que Humberto no se haya sentido ofendido“, cerró Mónica Pérez.