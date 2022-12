Paola Troncoso golpeó la mesa por rumor que la vincula a Canal 13: “Todos saben mis dolencias físicas”

29 de Diciembre de 2022

Paola Troncoso descartó llegar a Canal 13 e hizo un llamado a no desinformar.

Paola Troncoso, actriz y comediante, se molestó con un rumor que ronda en distintos medios y que la vinculó a Canal 13 para un futuro proyecto.

Desde hace semanas que se viene especulando sobre el regreso del estelar Aquí Se Baila y que había posicionado a la ex Morandé Con Compañía como una de las primeras confirmadas.

Sin embargo, el hecho de que Paola Troncoso se sumaría al programa conducido por Sergio Lagos sería totalmente falso. Así por lo menos lo dejó en claro en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó en evidencia su molestia.

“Mega desolado por lo que se confirmó sobre Paola Troncoso“, reza el titular que venía en la publicación.

Junto a eso, la comediante se preguntó por qué dicho medio “hace una publicación en donde se habla de que Mega está desolado porque según esta página estoy en conversaciones con Canal 13 para unirme a un programa de ese canal”.

Ante esto, la protagonista de la serie Paola y Miguelito hizo un llamado a informarse “bien antes de emitir noticias que no son verdaderas” porque “eso solo desinforma”.

Además, Paola Troncoso dejó en claro que “yo no he hablado con nadie de ese canal, y si fuera así yo misma se los contaría a quienes me siguen y respetan mi trabajo. Si quieren publicar algo lo mejor es comunicarse con la persona en cuestión“.

Paola Troncoso descartó sumarse a Aquí Se Baila

La comediante Paola Troncoso aseguró que en caso de sumarse a algún proyecto “lo contaría feliz”, pero este no era el caso.

Además, descartó de lleno sumarse a un programa del estilo de Aquí Se Baila debido a la fibromalgia que padece.

“Ah y otra cosa, menos en un programa de baile como se informa en la nota, jajajaja (sic). Ya todos saben mis dolencias físicas. Y por supuesto que estoy abierta a nuevos proyectos, que me hagan feliz”, aseveró.

Por último, Paola Troncoso quiso cerrar la publicación indicando que “la vida continúa, y nunca olvidemos hacer lo que hace vibrar nuestra alma, eso es lo que más importa para ser plenos y felices”.