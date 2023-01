Periodista de Chilevisión fue sorpresivamente despedido tras pedir aumento de sueldo

8 de Enero de 2023

La desvinculación de César Fuenzalida se produjo el pasado 19 de diciembre del 2022, cuando se encontraba esperando para salir al aire.

El periodista César Barrera -ahora, Fuenzalida en honor a su madre-, fue despedido sorpresivamente de Chilevisión luego de trabajar por casi dos años como reportero en el programa Contigo en Directo.

Fuenzalida, lamentó la decisión de su jefe, el productor ejecutivo del espacio Antonio Peredo, y reveló detalles del golpe laboral que sufrió.

Según indicó en conversación con LUN, su desvinculación se produjo el pasado 19 de diciembre del 2022, cuando se encontraba esperando para salir al aire, lo que lo tomó por gran sorpresa.

La polémica del aumento de sueldo

“Yo era de los movileros que menos ganaba en el canal y pregunté si podía haber un aumento, pero el productor me dijo que era imposible”, reveló César Fuenzalida.

Por esta razón, el periodista le pidió a Peredo unas horas libres para “buscar otras peguitas” que complementaran su sueldo. Incluso le dijo que no tenía problemas en hacer el móvil y el reportaje semanal.

Tras la conversación con su jefe, este lo llamó a su oficina y César Fuenzalida recibió la carta de despido.

“Quedé de una pieza. Me dijeron que era por necesidad de la empresa. Siempre lo dejé en claro: ‘no me quiero ir, no quiero renunciar, me siento bien (…) Por eso me sorprendió que me esperaran con una carta de despido”, comentó.

“Podrían haberme dejado, por último, terminar el mes o decir en pantalla ‘este es mi último programa’, porque la gente me ha preguntado por redes sociales“, señaló el periodista.

“En las fiestas fue poco lo que pude celebrar, la verdad, con quienes uno ama trata de cobijarse y volver a tomar fuerzas para seguir avanzando, no queda más“, lamentó.